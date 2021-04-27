«Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»

«Давайте надеяться, что вся накопившаяся в стране внезапность была потрачена на закрытие Турции и майские каникулы, и больше сюрпризов в ближайшее время не будет» — Евгений Енин.

Евгений Енин, телеведущий, блогер, автор рубрики «Смотритель» на DK.RU:

— На войне главное — внезапность. Поскольку маневры на границе с Украиной остались только маневрами, вся накопившаяся внезапность пошла на закрытие Турции и на каникулы.

Сначала про каникулы.

Когда их объявили (за неделю до начала), голова начала трещать от когнитивного диссонанса. Выходные — это благо, это то, ради чего мы работаем пять дней в неделю. А десять дней — это целый отпуск, а отпуск — это абсолютное благо, то, ради чего мы работаем целый год. И ты понимаешь, что надо срочно падать на колени и благодарить, благодарить, благодарить за такой царский подарок. Но не падаешь, а стоишь и удивляешься сам себе.

— Не хочу отдыхать.

И даже так:

— Господи, ну зачем?

В коронавирусную природу внезапных каникул верится мало, хотя формально они объявлены по просьбе Анны Поповой, главного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора. Что такое нерабочие дни, сопряженные с приказом «сидеть дома, ходить только в ближайший магазин и не гулять даже в одиночестве даже в парке», мы знаем по прошлой весне. Сейчас приказа «сидеть» нет, и эти каникулы воспринимаются не как вынужденная противоэпидемическая мера, а как приглашение именно что погулять, хорошенько отдохнуть.

Да и коронавирус мы вроде как победили. Ну, почти. Ну, в целом. Нет вроде оснований для локдауна. Да и локдаун — это именно «сидеть», а не «гулять». Что, четыре нерабочих дня как-то остановят эпидемию? И если прилетевшим из закрытой Турции, где очень строго соблюдается масочный режим, нужно было сдавать два теста, то прилетевшим с нашего юга, где ничего не соблюдается, и сдавать ничего не надо. А на нашем юге сейчас овербукинг, и длинные каникулы прямо-таки манят к морю.

И больше всего вся эта история напоминает подарок дорогим избирателям в стиле «всем пива за счет заведения».

Безусловно, миллионы людей подарку обрадовались. В первую очередь бюджетники системы «дачники». Они получили оплачиваемый дополнительный отпуск, который с удовольствием проведут мордой в грядку.

А другие миллионы не обрадовались, это те, кто, чтобы получить деньги, должен заработать деньги.

И еще больше не обрадовались сотни тысяч работодателей, которые должны будут выплатить зарплату работникам, которые эту зарплату не заработали. Согласно опросу hh, 61% работодателей каникулам не рады.

Есть, конечно, сферы, которые как работали, так и будут работать — предприятия непрерывного цикла, транспорт, сфера обслуживания. Не повезло работникам из этих сфер, у которых есть дети дошкольники или мелкие школьники. Садики и школы как бюджетные учреждения работать не будут, а детей куда девать?

В России издревле, с тех пор, как новогодние каникулы стали десятидневными, ведется спор межу теми, кто предлагал сократить новогодние каникулы и увеличить майские, и теми, кто говорил, что новогодние трогать не надо, а в майские мы и так найдем способ не работать между 1-м и 9-м.

Я не упомню, чтобы кто-то предлагал и новогодние каникулы оставить десятидневными, и майские сделать такими же длинными, но именно эти люди внезапно победили в споре.

Меня — что в длинных новогодних каникулах, что в длинных майских — не восторгает принуждение к отдыху. В те же майские на самом деле очень многие, если хотели длинно отдохнуть, брали отпуск или дни за свой счет. А те, кто не хотел, могли зарабатывать деньги. А так получается:

— Население! В колонны и шеренги на всей территории страны стройся! Отдыхать шагом марш!

— А если мы не хотим?

— Что? Как вы смеете! Приказы не обсуждают, приказы выполняют! Была команда «Отдыхать»!

Тему отдыха и внезапности продолжу историей про себя.

После майских взамен закрытой Турции обещают запустить чартеры в Египет. Если бы это не было так внезапно, я бы три недели подождал и полетел нырять в Хургаду напрямую. Но вначале апреля открытия Египта ничто не предвещало, и я, настрадавшись без моря за прошлый год, полетел нырять в Красном море через Стамбул (см. подводные фотки у меня в ФБ). И таких, как я, было много — дайв-боты уходили в море полными, и через Каир или Минск, навскидку, добиралось меньшинство, большинство — так же через Стамбул.

И вот сначала появляются слухи о возможном закрытии авиасообщения между Россией и Турцией, потом о закрытии объявляется. Никогда я не слышал так много слов благодарности руководству страны за заботу о нашем здоровье, как на своем дайв-боте в эти дни.

Оказалось, что существует множество вариантов возвращения на Родину. Кто-то смог купить билет Хургада-Минск, а там уж хоть на попутках. Эстеты летели Хургада-Париж-Рим-Москва. Целая группа земляков добиралась маршрутом Хургада-Каир-Москва-Екатеринбург. Цена билета «Аэрофлота» Каир-Москва, по их словам, в самые дешевые даты была больше 50 тыс. руб., они смогли улететь за 79 тыс. Почему не на вывозном рейсе? Потому что до Москвы они летели «Турками», а с «Турецкими авиалиниями» о вывозных рейсах никто не договаривался.

Мне повезло.

Я летел прямым рейсом «Победы» Екатеринбург-Стамбул и «Турками» из Стамбула в Хургаду. Стыки планировал с хорошим запасом, на всякий случай. И случай случился.

Мой рейс «Победа» отменила и прислала билеты на последний вывозной рейс из Стамбула в Екатеринбург с вылетом через два с половиной часа после моего планового прилета из Хургады. Еще бы чуть-чуть, еще бы час, и в Екатеринбург из Стамбула я бы не улетел.

А теперь самое страшное. У меня в этой поездке сломался телефон. Разрядился и никак не заряжался. А денег на карточке на эти облеты земного шара кабаньими тропами ну никак не хватало. Так-то фигня, в мобильном банке сам себе перевел. Но без телефона ни между своими счетами не перевести, ни у друзей в долг попросить. Что бы делал — честно, не знаю.

Давайте надеяться, что вся накопившаяся в стране внезапность была потрачена на закрытие Турции и майские каникулы, и больше сюрпризов в ближайшее время не будет.

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