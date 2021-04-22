Евгений Ройзман отказался от Госдумы, но не от выборов

Политик готов участвовать в региональных выборах, правда, с оговорками. «Кампания за кресло губернатора возможна, если отменят муниципальный фильтр, за мэра Екатеринбурга — если вернут прямые выборы».

О своих политических планах Евгений Ройзман рассказал сегодня, 22 апреля, на пресс-конференции. Первым делом политик заявил, что не намерен идти на выборы в Госдуму. Причина, по его словам, в том, что «технически невозможно собрать подписи».

Ни одна партия не дает гарантий, что меня зарегистрируют. На выборах в России всегда встает эта проблема — со сбором подписей. Небольшая ошибка — и все обнуляется. Каждую подпись надо заверить у нотариуса — одна стоит 1400 руб. В итоге масса ресурсов и энергии уходит впустую, — заявил политик и добавил: — Это как тебе говорят: «Ты гроссмейстер, мы это понимаем. Садись — играй, только у тебя не будет ферзя и короля».

Политик также рассказал, что ему предлагали идти на выборы от Центрального округа Москвы. По его словам, замеры показывали его возможную победу. Однако экс-мэр Екатеринбурга отказался идти в Госдуму не от своего округа.

При этом совсем исключать политику из своей жизни Розйман не собирается.

Если при выборах губернатора отменят муниципальный фильтр, я готов принять в них участие. Также готов участвовать в выборах мэра Екатеринбурга — если это будут прямые выборы, — заявил политик.

Ройзман уверен, что заниматься тем, что он делает сегодня, — полезнее. Напомним, сейчас политик возглавляет «Фонд Ройзмана», который занимается решением разных социальных вопросов, в том числе — сбором средств на лечение больных детей.

Мне проще отдавать заработанные деньги на спасение детских жизней. Тем более, все важные проекты в своей жизни я осуществил, не имея никакого мандата, — дал комментарий политик.

Он сразу развил тему помощи детям, сообщив, что Фонд запускает сбор средств на лечение Саши Лабутина: у малыша диагностирован СМА первого типа. Спасти его может лекарство «Золгенсма» — самое дорогое в мире. Сбор идет уже давно. На сегодня собрано чуть более $300 тыс. из $2,2 млн. Оставшуюся сумму (в рублях это около 150 млн) необходимо найти в кратчайшие сроки: Саше уже исполнилось 2 года (срок, до которого ставят «Золгенсма»), однако его готовы взять в экспериментальную программу, но вес ребенка не должен превышать 13,5 кг. Сейчас Саша вести 10 кг. Сам Ройзман готов пожертвовать 70 тыс.руб.

Как сообщал DK.RU, о готовности участвовать в выборной гонке-2021 в Госдуму Евгений Ройзман рассказал в начале этого года.

У меня ситуация очень простая: если меня зарегистрируют, то я выиграю. То есть я готов. Но они ищут возможности меня не зарегистрировать. Я могу идти на обострение, такую народную историю сделать. С того момента, как я объявлю, что да, я иду в Государственную думу, я уже обратно не умею, то есть я буду до конца рубиться, — заявил политик.

Экс-мэр говорил, что может идти на выборы от «Яблока», однако позднее отказался от сотрудничества с этой партией. Причиной стала статья Григория Явлинского, в которой критиковалась популистская позиция Алексея Навального. Впрочем, нынешний лидер «Яблока» Николай Рыбаков заявил, что конкретных переговоров с Ройзманом о выдвижении от этой партии не было.