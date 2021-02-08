«Надежда, что заметят и зачтут». Явлинский раскритиковал Навального за популизм. Зачем?

Основатель партии «Яблоко» обвинил оппозиционера в разжигании примитивной социальной розни и использовании несовершеннолетних в политических целях. В ответ от Явлинского отвернулись ряд сторонников.

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал на своем сайте большую статью «Без путинизма и популизма», в которой раскритиковал арестованного политика Алексея Навального, обвинив его в популизме, разжигании национальной розни и использовании несовершеннолетних в своих политических целях. Вот главные претензии Явлинского к Навальному:

Разжигание «примитивной социальной розни». По мнению основателя «Яблока», расследования Навального по характеру транслируемой информации позволяют судить о подковерной борьбе внутри элит, но не имели практических результатов для общества — все разоблаченные остаются на своих местах и при своих деньгах.

Популизм и национализм. Здесь Явлинский вспоминает мнение Валерии Новодворской, которая в 2011 году, за три года до смерти, сказала: Навальный может стать «будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном». «Аресты не являются политической индульгенцией. Большевики тоже сидели на каторге, и Дзержинский 10 лет сидел в тюрьме. Гитлера тоже посадили. Жаль, что не на 15 лет. Может быть, не было бы Второй мировой войны… Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм».

Использование несовершеннолетних в политических целях. Ни самого Навального, ни его окружение «не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», утверждает Явлинский.

Отказ от сотрудничества: «Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции».

Демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления, — заключает он.

Явлинский призвал также провести всестороннее международное расследование отравления Навального, защищать людей от репрессий и разворачивать политическую борьбу за смену системы, против режима несменяемой власти.

Публикацию Явлинского встретили очень неоднозначно. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявил: «Темник, по которому он [Явлинский] вещает, это обычный кремлёвский темник».

Лидер «Яблока» Николай Рыбаков заявил о готовности сотрудничать на выборах со сторонниками Навального, хотя считает статью Явлинского правильной. При этом в партии мнения разделились. Так, заместитель председателя Нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский написал, что заявление Явлинского не является общей позицией партии: «Больше того, лично мне его заявление кажется наносящим урон партии». Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который приходил на протестные митинги, написал, что выдвижение в Госдуму от «Яблока» для него стало невозможным.