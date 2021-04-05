Николай Рыбаков, «Яблоко»: «Государство нужно устранить от управления мусором»

«Я совершенно не хочу, чтобы моя страна, близкие мне люди переживали катастрофу. Поэтому моя задача как лидера «Яблока» — изменить политику государства, не разрушая его».

В марте для встречи со своими сторонниками в Екатеринбург приезжал лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков. DK.RU встретился с политиком, но в первую очередь разговор шел не о выборной программе.

По роду деятельности Николай Рыбаков — эколог. В течение семи лет он занимал должность исполнительного директора Экологического правозащитного центра «Беллона» в Санкт-Петербурге, в 2014-2015 гг. был главным редактором журнала «Экология». Нам было интересно узнать мнение политика о мусорной реформе. Для Свердловской области и Екатеринбурга в частности это актуальный вопрос: город обслуживает один полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), мощности которого подходят к концу. Но каждый раз вопрос строительства нового полигона и заводов по переработке мусора вызывает недовольство граждан. Впрочем, о выборной кампании и отношениях «Яблока» и Евгения Ройзмана мы тоже спросили.

Как мусорная реформа душит малый бизнес

— Когда родилась идея проведения мусорной реформы, я руководил экологическим центром «Беллона». Мы сразу же говорили инициаторам и авторам концепции, что такая реформа ни к чему хорошему не приведет. Ошибка заложена изначально: государство решило управлять мусорными потоками, но это в корне неправильный подход.

Понятно, почему так происходит. В начале 2000-х, когда я был депутатом Санкт-Петербургской думы, мы делали расчеты: сколько денег реально тратится на вывоз мусора и сколько собирается на это с населения. Собирается намного больше. За эти двадцать лет подобные расчеты проводились не раз и в других регионах — вывод всегда одинаков. Реформа, запущенная в 2019 г., в очередной раз подтвердила это. Когда устанавливались региональные тарифы, цифры брались абсолютно «с потолка».

Одна из целей реформы — сделать так, чтобы граждане вообще не платили за вывоз мусора! Кажется невероятным, но этого легко достичь, если государство уйдет от управления мусорными потоками.

Еще на этапе обсуждения реформы мы говорили, что государство в качестве регоператоров будет выбирать крупные компании, а они либо уже связаны с чиновниками, либо специально создаются властями. Так и произошло, и в итоге привело не только к мусорному коллапсу во многих регионах, но и к крупным скандалам, а в Челябинской области и вовсе к отставке губернатора.

Читайте также: Уральские олигархи получили очередной «мусорный» актив

Сама модель изначальна дефектна. Регоператоры получают деньги в зависимости от объемов собранного мусора. У них нет заинтересованности снижать объем образующихся отходов и вводить раздельный сбор мусора.

К чему уже привела мусорная реформа? Во многих российских регионах, где до 2019 г. сфера переработки мусора была довольно развитой за счет небольших предприятий, сегодня все пришло в упадок. Допустим, во Владимирской области до 40% отходов перерабатывалось МСБ. Теперь же компании остались без сырья — оно является собственностью регоператора. Некоторые нашли выход, организовав небольшие точки раздельного сбора. Но это совсем небольшие объемы. В итоге предприятия закрываются, не выдержав конкуренции.

Тем самым мусорная реформа просто в очередной раз показала: власть заточена на работу исключительно с крупными предприятиями, всё движется в сторону огосударствления, и при декларируемой поддержке малого и среднего бизнеса власть его просто душит.

О ежиках и о том, что хорошего было в Советском Союзе

Вообще мы в «Яблоке» так видим основную задачу мусорной реформы: за несколько ближайших лет сделать все возможное, чтобы новых полигонов ТКО просто не создавалось. Сегодня, по оценкам экспертов, до 95% всех отходов могут быть переработаны, мусор — это сырье, из которого можно изготавливать самые разные вещи.

Наладить качественную переработку можно только при условии раздельного сбора мусора. На нулевом (даже не на первом!) этапе необходимо создать условия для разделения отходов на биоразлагаемые и те, что можно пускать на вторичную переработку. И тут никак не обойтись без повышения экологического самосознания населения.

Важно донести до людей мысль: многие отходы со следами органики становятся непригодными для повторного пользования. Упаковку от курицы нужно сначала сполоснуть водой и только потом отправлять в нужый контейнер. То же самое со стаканчиками от йогурта и прочими подобными вещами. Это совсем несложно — стоит только попробовать.

Экологическое просвещение — одна из важнейших на сегодня задач. Оно должно быть на всех уровнях, но в первую очередь важно транслировать эти мысли детям. А они уже будут обучать взрослых. Сегодня это уже начинает работать: попробуйте выкинуть при детях батарейку — они вам сразу устроят истерику, потому что знают, сколько ежиков из-за этого погибнет.

Конечно, нельзя требовать от людей раздельного сбора, когда нет соответствующей инфраструктуры. Сегодня в любом городе есть точки сбора, куда можно приехать и сдать, скажем, стеклотару или макулатуру. Но в целом система не выстроена. Хотя раньше она была — в Советском Союзе. Те, кто рожден в 70-80-х, наверняка помнят, как сдавали молочные бутылки и покупали новое молоко уже с учетом залоговой стоимости тары. Сегодня во многих странах эта схема работает: гражданин, который сгружает все в единый контейнер, ничего за это не получает. А если принести и опустить чистую тару в специальный контейнер, получаешь 20 центов, которые можно использовать для оплаты товара на кассе.

Кстати, создание инфраструктуры — как раз дело государства. Если у вас на Екатеринбург будет одна точка сбора пластиковых бутылок, то всё равно все будут выкидывать их в общий сбор. А если это будет одна точка на пять-шесть домов, при этом содержимое будет регулярно вывозиться, — люди будут использовать раздельные контейнеры.

Еще один немаловажный факт при создании системы раздельного сбора — это должно быть выгодно для людей. Если вы несете мусор на раздельную приемку и платите определенный тариф, а ваш сосед выбрасывает все вместе и платит столько же — нет никакого стимула нагружать себя лишней работой.

О мусоросжигательных заводах и таянии полярных льдов

Сегодня в качестве одного из решений по утилизации отходов государство предлагает строить мусоросжигательные заводы. Утверждают, что это безопасно и экономически выгодно: получаемую в процессе тепловую энергию можно использовать на другие нужды.

Мы против таких производств. Мусоросжигательные заводы — это технология из прошлого. Нам приводят в пример Европу, где действует немало мусоросжигательных заводов, забывая о том, что строились они 50 лет назад. Сегодня же европейская комиссия приняла специальную директиву, в которой решено не поддерживать строительство таких производств из средств европейского бюджета, а наоборот — поддерживать вывод из эксплуатации действующих.

Во-первых, мусоросжигательные заводы — это комбинаты по уничтожению ресурсов: я уже говорил, что технологии сегодня позволяют до 95% отходов пускать в переработку. Во-вторых, тепло, которое образуется в результате их деятельности, неоправданно дорогое. В-третьих, в результате деятельности мусоросжигательных заводов образуется зола, которую просто некуда девать — это не экологически чистый продукт, которым можно удобрять поля.

Вообще с точки зрения экологии любое сжигание — зло. Зола, которая образуется в результате сельскохозяйственного сжигания и лесных пожаров — это один из очень серьезных факторов, влияющих на изменение климата. Зола в виде мелкодисперсных частиц поднимается в воздух, оседает где-то на полюсах и ускоряет таяние снегов.

Читайте также: Ростех построит мусоросжигающие заводы вблизи крупных городов. Возможно, и в Екатеринбурге

Ну, и еще один вопрос относительно сжигания мусора — выбросы в атмосферу. Они есть на любом таком заводе. Но в Европе производства оборудованы хорошими фильтрами, за этим строго следят. И примерно 80% от стоимости строительства, а потом и от эксплуатации — это затраты на систему фильтрации и очистки выбросов. Вопрос: будет ли, при отсутствии надлежащего государственного контроля, практически при полном отсутствии общественного контроля российский бизнес вкладывать такие средства, чтобы очищать выбросы? Ответы дают сами люди, которые выходят на протесты против строительства мусоросжигательных заводов.

При существующей системе сбора мусора, когда все идет в один контейнер, строительство мусоросжигательных заводов — это просто медленное убивание нации. В топку может попасть что угодно — в том числе особо опасные отходы. Кстати, вы знаете, что лекарства — абсолютно любые таблетки и прочие фармсредства — это тоже особо опасные отходы? Большинство россиян выкидывает таблетки в общую мусорку или смывает в унитаз. А потом Роспотребнадзор признает, что, к примеру, в Екатеринбурге нет питьевой воды в кранах — по всем показателям она техническая. И это третий в стране город по социально-экономическим показателям!

Вот это как раз еще одна задача государства в рамках мусорной реформы — регулярно мониторить состояние окружающей среды и поддерживать бизнес так, чтобы предприятия были заинтересованы не штраф заплатить, а модернизировать производство.

О политических планах, Навальном и Ройзмане

2020 год, на мой взгляд, отрезвляюще заставил взглянуть на экологию, на состояние планеты в целом. До этого были сначала звоночки, потом колокольчики, сейчас уже такой серьезный звон. Что еще должно произойти, чтобы человечество поняло: надо срочно решать экологические проблемы, ведь все, что происходит на Земле, в том числе распространение вирусов, — это результат деятельности человечества.

Существует точка зрения: чем быстрее наступит коллапс, тем быстрее человечество начнет шевелиться и вытаскивать себя … понятно откуда. Но ни я лично, ни «Яблоко» в целом не придерживаемся такой тактики. Я совершенно не хочу, чтобы моя страна, близкие мне люди переживали катастрофу. Поэтому наша задача изменить политику государства, не разрушая его.

Если до этого мы пытались повлиять на чиновников, то в 2021 г. наша основная задача — убедить граждан в том, что на выборах определяется не только и не столько то, кто будет сидеть в парламенте и представлять их интересы, а то, какой путь развития выберет государство.Чем больше людей поддерживает ту или иную политическую силу, тем быстрее меняется страна и ее политика.

В Екатеринбурге Николай Рыбаков посетил мемориал в честь жертв политических репрессий

Наша политическая задача на этих выборах — вернуться в Госдуму. На выборах «Яблоко» будет бороться за 10% голосов. Социологические исследования, в том числе ВЦИОМ, показывают, что это возможно. Уже сейчас от 4% до 10% электората (зависит от региона) определяют «Яблоко» как партию, за которую они готовы проголосовать.

Конечно, одно дело сказать, что ты хочешь голосовать за «Яблоко» а другое — дойти до избирательного участка. Сегодня политика государства направлена на то, чтобы явка на ближайших выборах в Госдуму была как можно меньше. Официально публикуемые цифры — обеспечить 45% — это подтверждают. Что такое 45%? Это даже не половина электората! Я считаю нормальной явку в 90%. Это правильно, когда почти все люди приходят и выбирают, кто будет принимать законы, по которым страна станет жить в ближайшие пять лет.

В Екатеринбурге, в Свердловской области, думаю, у нас есть все шансы набрать нужное количество голосов. Даже несмотря на то, что недавно произошла довольно острая ситуация с Евгением Ройзманом. Вначале он объявил, что готов идти на выборы от нашей партии. Никаких переговоров по поводу такого развития событий мы не вели, но «Яблоко» всегда охотно сотрудничает с лидерами мнений, которые разделяют ценности партии. И одна из них — цель не может оправдывать средства.

Читайте также: «Надежда, что заметят и зачтут». Явлинский раскритиковал Навального за популизм. Зачем?

Конфликт произошел после статьи экс-лидера нашей партии Григория Явлинского «Без путинизма и популизма». Почему-то многие восприняли ее как некий «наезд» на Алексея Навального. Но ничего нового, ничего, что шло бы вразрез с ценностями партиями, заявленными еще при ее создании в 1993 г., там не было. «Яблоко» всегда выступало за свободу людей, считая граждан главной ценностью любого государства. А когда кто-то в открытую заявляет, что готов людей бросить в топку, и это происходит — это противоречит нашим убеждениям. Нет нашей вины в том, что у Евгения Вадимовича другой взгляд на ситуацию.

Если говорить именно об аресте Алексея Навального, мы считаем, что он должен быть освобожден — как другие политзаключенные. Но разделять его политическую позицию мы не можем.

К слову, среди тех, кто вышел на митинги, далеко не все были «за» Навального. Но точно все были против государственной политики, которая проводится сейчас. Но менять власть надо не на митингах, а на избирательных участках. Надеемся, осенью так и произойдет. И часть людей отдаст свои голоса за «Яблоко». Я объездил немало регионов за последнее время. Был не только в крупных городах, но и в деревнях, рабочих поселках. В каждом из них всегда были сторонники «Яблока».