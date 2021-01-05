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«Если меня зарегистрируют, я выиграю». Ройзман рассказал, хочет ли снова в Госдуму

Евгений Ройзман
Евгений Ройзман. Иллюстрация: Архив DK.RU

«Я не знаю структуры в стране, у которой рейтинг был бы ниже, чем у Государственной думы сегодняшней. Это, конечно, никакие не народные избранники. Это холуйская прослойка».

#ВЫБОРЫ#НОВОСТИ

Накануне экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы» рассказал, как он относится к нынешнему составу Государственной думы и будет ли сам туда баллотироваться.

По словам Ройзмана, из его выдвижения в Госдуму можно сделать настоящую народную историю, в исходе которой он не сомневается.

У меня ситуация очень простая: если меня зарегистрируют, то я выиграю. То есть я готов. Но они ищут возможности меня не зарегистрировать. Я могу идти на обострение, такую народную историю сделать. С того момента, как я объявлю, что да, я иду в Государственную думу, я уже обратно не умею, то есть я буду до конца рубиться.

Правда, сам он еще не решил, хочет ли он раскручивать эту историю, хотя документы потихоньку готовит.

Я сейчас пытаюсь к себе прислушаться, насколько мне это надо. Потому что то, что сейчас в Думе происходит, мне не нравится. Дума стала… Скажем так, я даже не знаю структуры в стране, у которой рейтинг был бы ниже, чем рейтинг Государственной думы сегодняшней. Это, конечно, никакие не народные избранники. На мой взгляд, это совершенно холуйская прослойка получилась из того, что было когда-то парламентом. Поэтому я прислушиваюсь к себе. Время у меня есть. Документы потихонечку я готовлю. Круг сторонников я понимаю. То есть когда я приму решение, я об этом объявлю вслух, и уже это будет окончательно.

По мнению Евгения Ройзмана, главный недостаток Госдумы в том, что там не осталось независимых депутатов — подавляющее число избранников так или иначе относятся к «Единой России»:

Потому что КПРФ — это часть «Единой России», «Справедливая Россия» — это вообще «Единая Россия» за несколькими, может быть, исключениями, ЛДПР — это тоже «Единая Россия», но немножечко в другом формате. Поэтому иллюзий нет никаких. Депутаты — люди подневольные. Там самостоятельных единиц я на сегодняшний день практически не вижу. У кого-то — финансовые обязательства, у кого-то — партийные, у кого-то — вассальные. Но независимых депутатов там нет.

Как рассказывал DK.RU, Евгений Ройзман уже говорил о том, что, возможно, примет участие в госдумских выборах в 2021 г., при этом эксперты называли три возможных сценария возвращения экс-мэра в большую политику.

Политолог Анатолий Гагарин подчеркивал, что предстоящие выборы — действительно хороший шанс для Евгения Ройзмана, правда, уверенности в том, что тот его реализует, у Гагарина нет.

Прежние шансы (та же Госдума, выборы губернатора) им не были реализованы. Учитывая сложный бэкграунд, делать какие-то прогнозы сейчас преждевременно, ведь пока неясны ни истинные желания Ройзмана, ни реакция федерального центра и регионалов, ни возможности партийной поддержки, — пояснил Анатолий Гагарин. 

Автор: Мария Смирнова
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