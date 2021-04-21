«Не знаем, чем взяла, но людям нравится». Уральские швеи создали бестселлер

«Отгружаем новые партии еженедельно» — удачная кофточка и господдержка выручили уральскую фабрику в пандемию. Ее продукция неожиданно вошла в топ продаж маркетплейса Wildberries.

Столкнувшись в пандемию с вынужденными ограничениями, генеральный директор фабрики «Невьянский трикотаж» Федор Шелепов решил воспользоваться господдержкой. Благодаря помощи Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства предприятие получило право на отсрочку платежей и льготные кредиты.

Но главное — в кризис фабрика вышла на Wildberries и завоевала популярность. Так, кофточка (на фото) вышла в топ продаж маркетплейса: ее купили четыре тысячи раз, более 600 человек оставили отзывы.

Мы сами не понимаем, почему именно эта модель пользуется таким спросом, но отгружаем Wildberries новые партии еженедельно, — говорят представители фабрики.

В результате в 2020 г. «Невьянский трикотаж» увеличил объемы производства по отношению к «докоронавирусному» 2020-му.

На днях на фабрике побывал Евгений Куйвашев. Ему продемонстрировали кофточку-бестселлер.

Ранее DK.RU писал, что год назад фабрика «9 Островов» бросила все силы, чтобы выстоять, но вместо этого ей пришлось наращивать объемы производства. В пандемию сформировался новый потребительский тренд: если раньше можно было отследить корреляцию «стало меньше денег — стали покупать меньше продуктов вне минимальной продуктовой корзины», то теперь это перестало работать. В результате начался рост товаров, которые не относятся к незаменимым.

Коллеги по рынку пугали меня январем — для кондитеров это всегда непростой месяц. А тут вторая волна пандемии, плюс аналитики прогнозировали падение доходов населения на 15-20%. Мы же понимаем, что наш тортик — это не предмет первой необходимости, это событийная вещь, а событий в пандемию больше не стало. Но на самом деле весь первый квартал мы прирастали на 20% в месяц, — рассказал директор фабрики Алексей Подоляко в эксклюзивном интервью DK.RU.

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