«Турцию закроют. И это не политика. Власти не хотят, чтобы из страны вывозили валюту»

«Массовый зарубежный туризм — показатель богатства страны. То есть не страны, а ее граждан. Страна смогла сделать своих граждан богатыми». Почему власти хотят закрыть Турцию для туристов?

Авиасообщение России с Турцией могут ограничить с 12 апреля из-за ситуации с распространением британского штамма коронавируса. Запрет ориентировочно продлится месяц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники. Информация появилась на фоне заявления президента страны Реджепа Эрдогана о непризнании присоединения республики Крым к РФ. Наблюдатели связали два этих факта. Однако колумнист DK.RU, независимый финансовый аналитик Виталий Калугин видит в возможном запрете экономические предпосылки:

— Пошел наезд на Турцию перед началом туристического сезона. И это не политика.

Я лично считаю, что власти крайне не хотят, чтобы люди вывозили из страны крайне нужную валюту. По году на туризм улетает около 35$ миллиардов. Это прямой ущерб внутренней экономике.

Именно из-за сэкономленных в прошлом году на туризме денег мы упали экономически не так сильно. Люди начали тратить на недвижку (доля финансового сектора = ипотека в динамике экономики зашкаливает), что-то провалилось в Крым. Что-то — в розничные магазины.

Никому не интересно изымать из внутреннего потребления туристические расходы, которые составляли минимум 2 триллиона рублей в год ранее.

Поэтому Турцию, скорее всего, закроют. Всех желающих направят в Крым, мыться по часам (там эпическая проблема с водой) и тратить вдвое-втрое [больше, чем на зарубежных курортах].

Вы что, не хотите поддержать государство рублем и купили зарубежный тур? Ату вас.

А теперь по существу.

Во-первых, я считаю, что свобода передвижений, в том числе (или в первую очередь) трансграничных — базовое право любого человека.

Во-вторых, я считаю, что массовый зарубежный туризм — показатель богатства страны. То есть не страны, а ее граждан. Страна смогла сделать своих граждан богатыми.

То есть валюта этой страны: а) достаточно крепка, чтобы ее граждане недорого могли путешествовать в валютной зоне иных стран; б) доходы граждан этой страны высоки, чтобы регулярно тратить их на зарубежные поездки.

Но при всем при этом остается крайне полезным для страны, если граждане выбирают внутренний туризм. Мы не Сингапур, не Монако. Всю страну объездить на машине за несколько часов нельзя.

Любые потраченные внутри страны деньги ведут к росту экономики. Потраченные на товары, произведенные внутри страны, деньги — рост экономики. Главное, чтобы этот выбор не был принужденным. Ибо, как я уже написал: свобода передвижения — базовое право.

А так, конечно, слетать на Алтай, Камчатку или сгонять в Верхотурье — значит поднять экономику страны.

Если, конечно, туриндустрия на местах: а) достаточно качественная против той же Турции и не просит денег, сравнимых с отелем 5 звезд all inclusive против сервиса с туалетом на улице; б) не ломит цены, пользуясь отсутствием конкуренции.

Колонка опубликована на личной странице Виталия Калугина в фейсбуке и воспроизводится на DK.RU с его разрешения. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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