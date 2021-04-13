Новый тяжелый удар для турбизнеса. Запрет на полеты в Турцию сорвал отдых 500 тыс. россиян

«Туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха». Решение приостановить полеты в страну ударит и по туроператорам, и по обычным гражданам, собравшимся в отпуск.

С 15 апреля по 31 мая в Турцию забронировали туры 533,2 тыс. туристов, которые потратили на организованные путевки 32 млрд руб., оценили в Ассоциации туроператоров России. В Танзанию планировали поехать еще 6-7 тыс. человек. Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил приостановить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за обстановки с пандемией. Решение о приостановке полетов в Турцию станет новым тяжелым ударом для турбизнеса, который до сих пор не вышел из кризиса, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Мотивы решения понятны, но для турбизнеса это станет новым тяжелым ударом. Особенно если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, как это было сделано для несостоявшихся в 2020 году, и компании будут обязаны возвращать деньги, — говорит она.

По данным агентства «Интерфакс-Туризм», путевки на майские праздники в Турцию приобрели примерно 200 тыс. россиян. Как считает Тюрина, у них возникнут проблемы с отдыхом в это время, так как в качественных гостиницах и отелях в Сочи и Крыму на майские уже практически не осталось мест. «То есть, туристы, которые не смогут поехать в Турцию, на праздники останутся без отдыха», — сказала г-жа Тюрина.

Туристы, которые сейчас уже находятся в Турции, смогут продолжить отдых до назначенной даты вылета — россиян с обратными билетами вывезут в обычном порядке запланированными чартерными рейсами, заверила Татьяна Голикова, председатель оперштаба по борьбе с коронавирусом. В отдельных случаях даты обратного вылета могут поменяться на более ранние, допускают в Ростуризме.

Туристам, которые купили билеты с вылетом до 1 июня, Голикова рекомендовала по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха без изменения дат либо перенести сроки поездки. Однако направлений, которые сейчас открыты и сопоставимы по цене с Турцией, почти нет: отдых в ОАЭ, на Мальдивах и на Кубе обойдется гораздо дороже.

У запрета полетов в Турцию есть и экономические предпосылки, уверен финансист Виталий Калугин: российские власти не хотят, чтобы граждане тратили сотни миллиардов рублей на зарубежных курортах.