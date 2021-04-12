Полеты в Турцию приостановлены. X5 выходит на рынок готовой еды. Главное 12 апреля

Оперштаб решил на полтора месяца приостановить полеты в Турцию и Танзанию. В московском фитнес-клубе застрелили криминального авторитета. Крупнейший ритейлер выходит в новый сегмент.

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусом приостановил авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принято «для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции», сказала на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Сохраняются на взаимной основе лишь два рейса в неделю Москва – Стамбул и Стамбул – Москва.

Авиасообщение будет возобновлено, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется, добавила она. Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажи туров в Турцию на период приостановки полетов. Что делать туристам, которые уже приобрели путевки на это время, в оперштабе не уточнили.

«Турцию закроют. И это не политика. Власти не хотят, чтобы из страны вывозили валюту»

X5 приобрела компанию «Много лосося» и вышла в сегмент dark kitchen

X5 Retail Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») приобрела компанию «Много лосося» и вышла в новый для себя сегмент dark kitchen, сообщила компания. Ритейлер нацелен удовлетворять потребности клиентов в быстрорастущем сегменте готовой еды.

Фудтех-проект «Много лосося» основан предпринимателями Яковом Менделеевым и Александром Мутовиным. Он объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и «YAJI»), мобильное приложение и комплекс ПО, в том числе обеспечивающий приготовление и доставку еды.

К собственной фабрике-кухне в Московском регионе присоединился сегмент dark kitchen. Этот сегмент пока занимает 5% рынка доставки готовой еды, но темпы его роста превышают аналогичные показатели других онлайн-сегментов HoReCa и, по нашим прогнозам, такой формат будет становиться всё более востребованным, — сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

В Москве в фитнес-клубе застрелили вора в законе

В фитнес-клубе в элитном московском ЖК «Алые паруса» застрелили 40-летнего вор в законе Али Гейдарова (Альберт Рыжий), сообщают Baza и «Интерфакс». Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, тот погиб на месте.

Али Гейдаров с 1996 г. в составе одной из ОПГ занимался разбоями и кражами в Архангельской области, затем вошел в криминальный клан вора в законе Аслана Усояна («Дед Хасан»). В 2014 г. Гейдарова приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство, но в 2020 г. выпустили условно-досрочно — он стал первым вором в законе, освобожденным по УДО. По некоторым сведениям, за освобождением Гейдарова могли стоять российские спецслужбы, которые, якобы, готовили его на позицию «смотрящего» за азербайджанскими криминальными структурами в России.