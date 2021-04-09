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«Это не просто рост цены». Путин попросил ФАС разобраться с подорожанием жилья

«Это не просто рост цены». Путин попросил ФАС разобраться с подорожанием жилья
Автор фото: Mike Kononov. Иллюстрация: unsplash.com

«В среднем по России цена выросла на 12 процентов». При этом в отдельных регионах цены выросли едва ли не на треть. Президент снова озаботился их административным регулированием.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Владимир Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье: на совещании об итогах реализации посланий президента он сказал, что в среднем по России цена выросла на 12%. При этом в Северной Осетии рост составил целых 30%, в Орловской области — 19,7%, в Адыгее — на 19,3, в Амурской [области] — на 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%. Цены растут прежде всего из-за государственной программы льготной ипотеки под 6,5%. 

Понятно, скажем, ещё Дальний Восток подскочил — не буду объяснять, сами всё знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20 — это… Конечно, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] прав, мы об этом тоже говорили, необходимо создание дополнительного предложения прежде всего на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит, — сказал Путин.

Программа льготной ипотеки в России действует с конца марта 2020 г., изначально она должна была завершиться к ноябрю, но затем ее продлили до 1 июля 2021 г., потом она сохранится ориентировочно в 24 регионах, где развитие жилищного рынка еще отстает. В том числе в результате действия программы в прошлом году ипотечный рынок резко вырос по объему: было выдано кредитов более чем на 4,3 трлн руб.
 
 
При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призывала вовремя свернуть льготную ипотеку, так как перегрев на рынке жилья привел к тому, что покупатели, хоть и выиграли за счет низких ставок, в целом стали платить больше из-за роста цен, и в итоге доступность жилья снизилась.
Автор: Андрей Пермяков
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