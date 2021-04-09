«Это не просто рост цены». Путин попросил ФАС разобраться с подорожанием жилья

«В среднем по России цена выросла на 12 процентов». При этом в отдельных регионах цены выросли едва ли не на треть. Президент снова озаботился их административным регулированием.

Владимир Путин поручил ФАС разобраться с ростом цен на жилье: на совещании об итогах реализации посланий президента он сказал, что в среднем по России цена выросла на 12%. При этом в Северной Осетии рост составил целых 30%, в Орловской области — 19,7%, в Адыгее — на 19,3, в Амурской [области] — на 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%. Цены растут прежде всего из-за государственной программы льготной ипотеки под 6,5%.

Понятно, скажем, ещё Дальний Восток подскочил — не буду объяснять, сами всё знаете. Но в европейской-то части? 30 [процентов], 20 — это… Конечно, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] прав, мы об этом тоже говорили, необходимо создание дополнительного предложения прежде всего на рынке жилищного строительства. Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит, — сказал Путин.

Программа льготной ипотеки в России действует с конца марта 2020 г., изначально она должна была завершиться к ноябрю, но затем ее продлили до 1 июля 2021 г., потом она сохранится ориентировочно в 24 регионах, где развитие жилищного рынка еще отстает. В том числе в результате действия программы в прошлом году ипотечный рынок резко вырос по объему: было выдано кредитов более чем на 4,3 трлн руб.