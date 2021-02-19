Набиуллина предупредила о риске пузыря при снижении ипотечной ставки

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей».

Дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам грозит формированием пузыря, считает председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям», — сказала она РИА Новости. В 2020 г. жилищные займы дешевели за счет общего снижения ставок на финансовом рынке, а также госпрограммы льготной ипотеки, но сейчас последняя уже привела к подорожанию жилья.

Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей, — рассказала глава регулятора.

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена весной 2020 г., в то же время Центробанк снижал ключевую ставку, и в июле она достигла исторического минимума в 4,25%. Все это привело к взрывному росту ипотечного рынка: было выдано займов на 4,3 трлн руб., за год показатель вырос в 1,5 раза. Средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года составила 7,36%, а на первичном рынке — 5,8%.

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Набиуллина уже отмечала, что к январю 2021 г. подорожание жилья свело на нет весь эффект от снижения ставки.

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В то же время ЦБ 12 февраля заявил, что считает исчерпанным потенциал смягчения денежно-кредитной политики и постепенно перейдет к нейтральной ДКП. Позднее Эльвира Набиуллина говорила, что в течение трех лет ключевая ставка вырастет до 5-6%.