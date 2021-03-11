Свердловская область не вошла в число регионов, где хотят продлить льготную ипотеку

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что в большинстве регионов пора отказаться от льготной ипотеки, потому что рост цен уже сказался на доступности жилья.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила продлить льготную ипотеку как антикризисную меру в 24 регионах страны. В них, по ее мнению, спрос на недвижимость еще не восстановился. Речь идет о Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской, Курганской областях. В остальных регионах, по мнению Эльвиры Нибиуллиной, льготная ипотека спровоцировала рост цен и ее нужно сворачивать.

Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья, — сказала Эльвира Набиуллина в интервью «Известиям».

Программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была запущена весной 2020 г., в то же время Центробанк снижал ключевую ставку, и в июле она достигла исторического минимума в 4,25%. Все это привело к взрывному росту ипотечного рынка: было выдано займов на 4,3 трлн руб., за год показатель вырос в 1,5 раза. Средневзвешенная ставка по ипотеке к концу года составила 7,36%, а на первичном рынке — 5,8%. Заявлялось, что ипотека со ставкой 6,5% будет действовать до ноября 2020 г. Однако из-за пандемии ее было решено продлить до 1 июля 2021 г.

В Екатеринбурге, как рассказывал руководитель аналитического отдела УПН Михаил Хорьков, льготная ипотека на новостройки запустила процесс роста цен не только на новое жилье, но и на старые квартиры.

Вместе с тем решение Эльвиры Набиуллиной не является окончательным. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину, Минстрою и Центробанку разработать предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки к 15 апреля, пишет JustMedia.ru. Мишустин отметил, что предложения нужно подготовить, учитывая социально-экономическое развитие регионов.