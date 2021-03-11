Ипотека продолжила дешеветь вопреки растущей инфляции. Насколько сильно изменятся ставки?

Несмотря на макроэкономическую ситуацию, полная стоимость ипотечного кредита в феврале опустилась до нового минимума. Но в этом году ждать столь же сильно снижения ставок, как в 2020-м, не приходится.

В феврале 2021 г. средний показатель полной стоимости ипотечного кредита опустился до 8,6% — это новый минимум, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. ПСК учитывает процентную ставку, страховые платежи и плату за допуслуги. Как подсчитали в «Дом.РФ», на 26 февраля средневзвешенная ставка (по топ-15 банкам) составила 7,86% годовых по кредитам на новостройки, 8,06% — для вторичного жилья, а по рефинансированию — 7,84% годовых. В 2020 г. эти показатели были на уровне 7,91%, 8,14%, 7,93% соответственно.

На фоне рекордно низких ставок ипотечный рынок в феврале продолжил рост: было выдано 132 тыс. займов на 364 млрд руб., год к году показатели выросли на 18% и на 33% соответственно. Средняя величина кредита достигла 2,76 млрд руб.

В ВТБ считают, что полная стоимость кредита может продолжить снижаться, так как Центробанк пока сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, а программа льготной ипотеки под 6,5% действует до середины года. Впрочем, дальнейшая динамика ПСК зависит от средней ставки по ипотеке — наиболее вероятно, что в ближайшее время сильно она не изменится, считает управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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ПСК по ипотеке в феврале упала вопреки растущей инфляции, указывает гендиректор ОКБ Артур Александрович. Причина этого — прежде всего высокая конкуренция между основными ипотечными банками за привлечение качественных заемщиков, считает эксперт. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в феврале также указывала, что ипотечные ставки не должны противоречить рыночным тенденциям, и что дальнейшее подешевление жилищных кредитов грозит формированием пузыря.

Большое влияние на рынок оказывают и льготные программы: в прошлом году их доля в выдаче ипотеки составила 31%, подсчитал главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. При этом цены на жилье, которые начали расти во многом из-за низких ставок, привели к снижению доступности недвижимости и ипотеки, говорит аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.

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