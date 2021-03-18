Гендиректор «Ленты» заявил об угрозе разорения ритейлеров из-за госрегулирования цен

«Я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Правильный способ — конкуренция». Глава одной из крупнейших сетей считает, что цены растут по экономическим причинам.

Генеральный директор торговой сети «Лента» Владимир Сорокин считает, что административное регулирование цен на социально значимые продукты наносит ритейлерам убытки, вследствие которых они способны разориться. В интервью РБК он рассказал, что выступает за рыночное решение проблем: «Я застал Советский Союз и примерно знаю, как плановая экономика выглядит в реальности».

Лента» выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас, как субъекта бизнеса, это чревато..., — говорит он.

Прибыль публичных ритейлеров составляет всего 1,6–3,6%, и если торговые сети заставляют продавать товар дешевле, чем они должны продавать экономически, они несут убытки.

Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся. Правильный, на мой взгляд, способ регулирования цен — конкуренция, — рассказал Владимир Сорокин.

Минимальная или нулевая наценка на социально значимые товары означает, что торговые сети должны зарабатывать чуть больше на чем-то другом — при этом в целях конкуренции продажа некоторых товаров генерирует убытки, говорит гендиректор «Ленты». При этом продукты дорожают по экономическим, а не спекулятивным причинам. «Все понимают, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег не много, и они их очень аккуратно расходуют», — заключает он.