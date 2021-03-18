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Гендиректор «Ленты» заявил об угрозе разорения ритейлеров из-за госрегулирования цен

Гендиректор «Ленты» заявил об угрозе разорения ритейлеров из-за госрегулирования цен
Иллюстрация: Wikimedia.org

«Я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Правильный способ — конкуренция». Глава одной из крупнейших сетей считает, что цены растут по экономическим причинам.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Генеральный директор торговой сети «Лента» Владимир Сорокин считает, что административное регулирование цен на социально значимые продукты наносит ритейлерам убытки, вследствие которых они способны разориться. В интервью РБК он рассказал, что выступает за рыночное решение проблем: «Я застал Советский Союз и примерно знаю, как плановая экономика выглядит в реальности».

Лента» выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас, как субъекта бизнеса, это чревато..., — говорит он.

Прибыль публичных ритейлеров составляет всего 1,6–3,6%, и если торговые сети заставляют продавать товар дешевле, чем они должны продавать экономически, они несут убытки. 

Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся. Правильный, на мой взгляд, способ регулирования цен — конкуренция, — рассказал Владимир Сорокин.

Минимальная или нулевая наценка на социально значимые товары означает, что торговые сети должны зарабатывать чуть больше на чем-то другом — при этом в целях конкуренции продажа некоторых товаров генерирует убытки, говорит гендиректор «Ленты». При этом продукты дорожают по экономическим, а не спекулятивным причинам. «Все понимают, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег не много, и они их очень аккуратно расходуют», — заключает он.

Автор: Андрей Пермяков
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