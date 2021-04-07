«Модернизировать экономику». Соавтор Налогового кодекса и экс-банкир эмигрирует из России

Владимир Фролов получил предложение от руководства одной из стран написать концепцию модернизации экономики и теперь займется реализацией этого проекта на практике.

Научный руководитель в Copernicus Gold и постоянный колумнист DK.RU Владимир Фролов уезжает из России, чтобы заняться развитием экономики в одной из других стран. Какой именно, он не раскрывает. DK.RU Владимир Фролов пояснил, что подписал с руководством этой страны соглашение о неразглашении.

На своей странице в соцсети Facebook экс-банкир рассказал, что получил от руководства одной из стран написать концепцию модернизации экономики. Получилось 35 страниц текста, над которым он трудился два месяца.

Этому предшествовало долгое общение с депутатом парламента, который приложил немалые усилия, чтобы убедить меня принять участие в этом проекте. С концепцией познакомились. Меня пригласили реализовать этот проект. Если все пойдет гладко и не будут усекать мои предложения, то, пожалуй, надолго. Конечно, время от времени с приездами в Россию. У меня здесь большая и дружная семья, — написал Владимир Фролов.

Он пояснил, что уже находится за пределами России.

Наши сотрудники готовы составить мне компанию и приехать на временное проживание. На полгода, год. А там определятся. Интересуются качеством преподавания в русских и английских школах. Уровнем преступности, коррупции. Нацеленностью госаппарата на модернизацию экономики. Договорились с представителями страны не употреблять слово реформы. А то горе реформаторы, обещавшие по две Волги (в их, конечно, редакции) кроме воровства ничего другого не делали. Поэтому будем модернизировать, — отметил Владимир Фролов.

Он добавил, что «если Россия созреет до модернизации», то с удовольствием примет участие: «Если позовут, конечно».

В деловом сообществе Владимир Фролов известен как совладелец и руководитель банка «Северная казна», который после кризиса 2008 г. был санирован Альфа-банком. Впоследствии он основал еще одну кредитную структуру, «Инбанк», часть команды которого в конце 2012 г. перешла в Банк24.ру, чтобы делать сервис для предпринимателей «Кнопка». Сам Владимир Фролов стал членом его совета директоров, но покинул эту должность после отзыва у банка лицензии.

Ранее, в 1990-е гг., Фролов участвовал в разработке Налогового кодекса РФ.

В мае 2017 г. он презентовал платежную систему на основе блокчейна Copernicus Gold. Над проектом его команда работала более четырех лет. Другой проект Фролова в сфере блокчейна, Swytch X, в 2019 г. был отмечен престижной американской премией в сфере энергетики.

Ранее на DK.RU Владимир Фролов говорил о своих предложениях по реформированию российской экономики. Также он разработал собственный проект пенсионной системы, при котором у каждого появится шанс достойно жить по завершении карьеры. Владимир Фролов рассказывал DK.RU, что именно предлагает.

Владимир Фролов входит в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленный DK.RU на основе экспертного опроса.