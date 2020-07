«Не платишь налоги — срок с конфискацией». Почему в Англии это работает, а в России — нет

Владимир Фролов, научный руководитель в Copernicus Gold:

— Статью о реформировании Академии наук РФ, опубликованную недавно, прочитало более 90 тыс. человек, что говорит об интересе к реформам. Надеюсь, не только в сфере науки и образования.

Пожалуй, более актуальным является обсуждение налоговой реформы. В последнее время непрерывно бурлят споры на эту тему. Но, к сожалению, информационное пространство заполонили люди, на мой взгляд, несведущие. В дискуссиях замелькало возвращение к теряющейся во тьме веков десятине, прогрессии по подоходному налогу, отказу от НДС в пользу налога с продаж и прочие популярные у непросвещенной публики новации.

Я посвятил этой теме около десяти лет жизни, поэтому полагаю, что смогу достаточно профессионально высказаться по этому поводу. История участия нашей команды в разработке Налогового кодекса России изложена в статье В.В. Алексеева и А.В. Алексеева «Формирование современной налоговой системы России» (Вестник российской академии наук, том 74, № 9, 2004).

После Великой депрессии, длившейся целое десятилетие с 1929 по 1939 гг., появилась острая необходимость в экономической теории, позволяющей если не избежать, то хотя бы сгладить кризисные ситуации, не доводя их до очередной Великой депрессии.

Еще Фридрих Энгельс отмечал, что если у общества появляется практическая потребность, то она продвигает науку больше, чем десяток университетов. Рецепты по регулированию экономики в кризисных ситуациях были предложены Джоном Кейнсом — увеличение денежной массы за счет эмиссии и снижение ставки рефинансирования для предотвращения потери ликвидности в финансовой сфере, снижения стоимости кредитных денежных средств для участников рынка и поддержания платежеспособного спроса. В последующем был предложен еще ряд механизмов государственного регулирования — снижение налогового давления, в первую очередь, за счет уменьшения ставки НДС, а также дополнительного уменьшения налогового бремени для микро- и малого бизнеса, которые, как правило, имеют малый запас прочности во время кризисных ситуаций, а их разорение — это новые безработные на бирже труда и горючий материал для социальных потрясений.

Такой подход действительно оказался эффективным и позволил уберечь экономику от разрушительных кризисов уже почти в течение века. Это своего рода букварь для государственных структур. Читай и делай так, как завещал великий Кейнс и его последователи.

Экономика — дама жестокая и не прощает неуважительного отношения, а в полной мере наказывает неучей разрушительными кризисами за пренебрежительное отношение к собственной персоне.

Федеративное устройство налоговой системы

В декабре 2002 г. я был в США в качестве гостя Госдепа. Российский обыватель обычно считает, что это связано с вербовкой агентов для подрывной работы против России. Реальная же ситуация намного прозаичнее. Достаточно часто приглашают специалистов, предлагая им переехать в США и занять должность, требующую уникальной квалификации. По крайней мере, именно так было в моем случае.

После того, как в России в 2001 г. были приняты наши предложения по реформированию налоговой системы, правда, с рядом изъятий (см. цитируемую выше статью академика Алексеева), американцы решили познакомиться со мной поближе. Пригласили в Минфин, спросили, кто конкретно занимался математической моделью, по которой оптимизировался состав налогов в России и размер ставок.

Узнав, что это делал я лично, попросили записать модель и дать подробные комментарии. После успешного собеседования получил предложение работать в Минфине США для математической формализации налоговых задач.

Предложение не принял, так как в то время руководил банком «Северная казна» и не мог его бросить.

Но у меня была возможность из первых рук получить информацию об устройстве налоговой системы США. Думаю, что полной калькой для России она служить не должна. Слишком громоздка и сложна.

Рассказывают такую историю, что автор подоходного налога сам не смог заполнить декларацию и вынужден был нанять консультанта. Американцы достаточно часто говорят о том, что законодатели специально пишут сложные запутанные законы, чтобы, сложив депутатские полномочия, зарабатывать на юридических услугах.

Извиняюсь за неполиткорректность, но мне довелось в Америке от весьма высокопоставленных персон много раз слышать этот анекдот:

— Джон, в гомосексуальных браках бывают дети?

— Нет, конечно.

— А откуда тогда берутся юристы?

Вывод из анекдота очевиден. Нельзя писать сложное и запутанное налоговое законодательство. Будь проще — люди полюбят и не будут сочинять о тебе неприличные анекдоты.

Америка — это классическая федерация. Именно в этой части грех не позаимствовать у американцев ряд идей по устройству многоуровневой налоговой системы.

Считаю, что в России по примеру США надо ввести два-три налога, которые полностью зачисляются в федеральный бюджет. В США это налог на прибыль и подоходный налог. НДС там нет. Для России же это могут быть, скажем, НДС и подоходный налог. А остальные налоги пусть устанавливают по своему усмотрению сами субъекты РФ. В этой части копируя США.

Что дает такой подход? В экономической сфере будет реальное федеративное устройство государства. Никто произвольным образом не сможет изъять у субъекта РФ ни копейки. Руководство регионов будет заинтересовано в развитии экономики. Начнут чиновники зажимать, скажем, малый бизнес, тут же получат такой отпор от населения, что мало не покажется. Наконец-то перестанут мучить бизнес бесконечными проверками, наездами, запретами.

Выбрали безграмотного губернатора — ну и живите в нищете. В следующий раз избиратели станут умнее и бестолкового начальника уже не выберут.

Мне в Минфине США рассказали несколько интересных историй. Бедные штаты придумывают всякие хитроумные ходы, чтобы заработать хоть какую-то денежку на жителях соседних богатых территорий.

Скажем, отменяют налоги на землю для супермаркетов и снижают налог с продаж. Торговля строит громадные комплексы в бедном штате прямо на границе с богатыми соседями вблизи крупных городских агломераций. Жители этих городов едут в соседний штат за более дешевыми покупками, тем самым пополняя бюджет бедного штата.

Показательна в этом плане и Силиконовая долина. Умная налоговая политика позволила привлечь фактически в пустыню крупнейшие IT-компании страны и изрядно пополнить местный бюджет.

Еще одна история. Относительно небогатый штат Юта, где проживают мормоны, решил преподавать в школах божественную историю возникновения Земли, отказавшись от Дарвинизма и современной космогонии. В Вашингтоне посчитали, что это нанесет непоправимый ущерб знаниям выпускников школ и они не смогут поступить в приличные университеты. Вашингтон не стал финансировать школьное образование в штате Юта. От божественной истории Земли штату Юта пришлось отказаться. Собственных денег для содержания школ у них в бюджете не нашлось.

Я спросил: а если бы у штата были деньги для школ? Мне ответили, что в этом случае у Вашингтона не было бы никаких рычагов, чтобы образумить местных законодателей. Таковы реалии федеративного устройства государства.

Конечно, надо помогать бедным территориям. Но эта помощь должна быть, как и в Америке, тоже целевой. Под конкретные программы. Образование, наука, медицина, крупные транспортные проекты. Причем эти проекты должны рассматривать правительство и Госдума совместно, открыто и гласно.

А основные расходы по субъекту федерации должен нести местный бюджет. Это и будет громадным стимулом для развития мощной, распределенной по всей территории страны национальной экономики.

Когда я спросил, почему американцы не делают налоговую систему единой, сотрудники Минфина мне сказали, что таким образом они ведут бесконечный во времени эксперимент — поиск оптимальной налоговой системы. Штаты свободны в выборе собственной налоговой системы. А если кто-то находит неожиданно интересное решение в налоговой политике, то остальные копируют этот удачный выбор.

Таким образом идет постоянное совершенствование экономической модели США.

Стимулирующий характер налоговой системы

Стимулирующий характер налоговой системы определяется не только на основе классического подхода, связанного со снижением налогового давления (кривая Лаффера).

В экономике расходы делят на условно-постоянные (не зависят от объемов производства) и условно-переменные (пропорциональны объему производства). Термин условно означает, что это утверждение справедливо лишь в некотором интервале. Скажем, условно-постоянные расходы — освещение и отопление производственных помещений. Если возможен некоторый рост объемов, не требующий увеличения площадей, то не растут и расходы. Снижается себестоимость продукции, а значит, бизнес становится более прибыльным.

По аналогии можно ввести соответствующие определения и ввести стимулирующие механизмы в налоговую систему. Для этого разделим налоги на условно-постоянные (не зависят от результатов деятельности) и условно-переменные (пропорциональны экономическим результатам). Скажем, налог на имущество относится к условно-постоянным — он не привязан к рыночной результативности бизнеса. НДС же классический условно-переменный.

Если поднять долю условно-постоянных налогов и снизить уровень условно-переменных, то это подтолкнет бизнес к росту эффективности, так как снижает удельную налоговую нагрузку при росте продаж. В этом я вижу стимулирующий характер налоговой системы.

Стимулирующим механизмом является и снижение уровня налогообложения. Но делать это надо постепенно и методично. Скажем, ежегодно снижать на два-три процента. В этом случае успеют включиться механизмы роста деловой активности, что не приведет к падению поступлений в бюджет.

Еще одно из требований к налоговой системе — надо стремиться к тому, чтобы доля изымаемого дохода в виде налогов была одинакова для всех участников рынка. Металлургия ли это, пищевая промышленность или сфера услуг, крупное или малое предприятие, находится оно в Москве, Калининграде или Новосибирске, неважно.

Задача эта чрезвычайно трудная. Могу по своему опыту утверждать, что всякие прикидки на пальцах или бумаге делу не помогут. Лишь проведение достаточно сложных расчетов на базе анализа большого числа реальных плательщиков позволяет построить сбалансированную и эффективную по ставкам налоговую систему. Причем используемые математические модели относятся к трудно формализуемым, и их построение требует высокой научной квалификации.

Отказ от налога на прибыль

Думаю, сейчас необходимо упомянуть и другую мою старую идею — отказ от налога на прибыль. Дело в том, что понятие прибыли достаточно расплывчатое. Амортизацию оборудования относить на издержки за год или за десять лет, расходы на рекламу — в полном объеме или частично? Список можно продолжать. Все это приводит к сложным методикам, дорогому государственному и корпоративному администрированию, обременительным проверкам налоговыми органами.

А главное — во всех уставах фирм пишут, что цель бизнеса — это прибыль. Именно она наращивает капитализацию бизнеса. Но если это налогооблагаемая база, то бизнес все силы бросает на занижение прибыли. Фактически это уменьшает капитализацию российской экономики, а значит, делает Россию и всех нас беднее.

Не будет налога на прибыль — появятся денежные средства на модернизацию нашей экономики, прибыль не станет криминальным образом уводиться в офшоры. Плюс такая налоговая система создаст благоприятный налоговый режим для иностранных компаний с высокой рентабельностью.

НДС как тормоз экономики

Девяностые годы. Великобритания. Беседую с Эндрю Дилнотом — директором Института изучения налогов. (Andrew Dilnot CBE is a British economist and broadcaster. He was formerly the Director of the Institute for Fiscal Studies from 1991 to 2002).

Эндрю делится опытом о регулирующей роли НДС. Для Великобритании ставка 15-17% — это тот уровень, при котором экономика стабильна. Ниже 15% — давим на газ. И чем ниже НДС, тем сильнее ускорение. Если же превысили 17% — жмем на тормоз. Экономика замедляет свое движение. При чрезмерно высоком уровне НДС экономика разрушается.

Мы в России пока не очень понимаем, зачем нам нужен тормоз. Быстро еще не ездили. Но рыночная экономика так устроена, что временами самой главной ее бедой становится именно перепроизводство. Вспомним Великую депрессию 1929-1939 гг. Производство товаров и услуг превысило платежеспособный спрос, цены упали ниже себестоимости, массовые разорения, рост безработицы и все вытекающие из этого негативные последствия.

Сейчас, конечно, экономисты научились снижать остроту кризиса перепроизводства (путем искусственного наращивания платежеспособного спроса). Но, по существу, эта проблема может быть эффективно решена путем торможения экономики. Повышение ставки НДС — прекрасное лекарство от этой болезни.

Я отрицательно отношусь к налоговой реформе 1992 г. Считаю, что просчет со ставкой НДС причинил много бед российской экономике. Сегодня уже не столь важно, было ли это сделано злонамеренно или по недомыслию. Потери тех лет ощущаются и поныне. Напомню, Гайдар в 1991 г. предлагал Верховному совету РФ ввести ставку НДС 32%. Безумие. Других слов нет.

В то время я активно сотрудничал с Верховным Советом РФ и писал в своих заключениях о губительности такого решения. Предлагал ставку 18-20%. Давление со стороны правительства было столь яростным, что удалось сторговаться лишь на 28%. К сожалению, о разрушительном уровне НДС мы сейчас знаем не понаслышке, а все это испытали на собственной шкуре.

Остановлюсь более подробно на стимулировании экспорта.

Исходя из теоретических воззрений, экспортная льгота по НДС направлена на стимулирование производства высокотехнологичных товаров с большой долей добавленной стоимости. При продаже за рубеж таких товаров и услуг НДС возмещается. Это стимулирует экспорт, увеличивает объемы производства, повышает экономическую эффективность ориентирующихся на экспорт отраслей экономики, выводит государство на лидирующие позиции в научно-техническом прогрессе.

Это правило работает везде, но не в России. У нас возврат НДС действует с точностью до наоборот. Разваливает экономику, приводит к деградации промышленности, делает из России сырьевой придаток.

Проблема заключается в том, что если фирма продает за рубеж сырье или продукцию низкой степени переработки, то она получает возмещение НДС. Если же продукция поставляется на внутренний рынок, то НДС не возвращается. Неудивительно, что российское сырье зачастую стоит в России дороже, чем в Европе.

Конечно же, нам надо кардинально менять политику при возмещении НДС. Возвращать лишь при экспорте продукции высокой степени переработки. В этом случае наши сырьевые олигархи притормозят свое восхождение в рейтингах списка Forbes. Но Россия от этого только выиграет.

Остановлюсь на криминале. Много раздается голосов за отмену НДС из-за воровства по схемам лжеэкспорта. В этой связи мне вспоминается разговор с тем же Эндрю Дилнотом. Я сказал ему, что в Великобритании легче собирать налоги, так как там более законопослушные граждане. Он возразил, что никто в мире не любит платить налоги. И англичане в том числе. Рецепт законопослушности прост — за малейшие преступления в налоговой и бюджетной сферах посадки на длительные сроки с конфискацией имущества. Садят всех без исключения. А сильных мира сего — в первую очередь. Чтобы другим было неповадно.

Суровость наказания за такого рода преступления приводит к еще одному важному результату. Если прекратить красть из бюджета, а уплату налогов сделать тотальной, исключив всякого рода уходы через фирмы-однодневки, манипулирование ценами, офшоры и другие схемы, то уровень налогообложения можно снизить кратно. В этом случае малый бизнес и людей со средними доходами можно вывести из-под большинства налогов. Тем более, что, по информации Правительства РФ, в России 38 млн человек и так уже перестали платить налоги.

Кстати, не раздавать нефтяные деньги народу, а стимулировать активных граждан страны через понижение налогов — это более эффективное для государства макроэкономическое решение.

Говорят, что нельзя избежать смерти и налогов. К НДС это относится в полной мере. Уклонение от НДС — проблема несоизмеримо более сложная, чем занижение выплат по любому другому налогу. Все схемы уклонения от НДС носят криминальный характер. При ужесточении наказания можно практически свести на нет эти злоупотребления.

У НДС очень большая база налогообложения. Очевидным образом больше, чем у прибыли. По этой причине НДС может быть основным налогом, наполняющим бюджет. Особенно если учесть предложение об отказе возмещения при продаже за рубеж сырья и продукции низкой степени переработки.

НДС достаточно справедлив. На каждом этапе производственного цикла под налогообложение подпадает только вновь созданная стоимость. За счет выведения из-под налогообложения прошлого труда (материальных затрат) не возникает излишнего налогового давления на материалоемкие производства, как, например, это происходит при налоге с продаж.

В свое время Карл Гаусс сказал, что незнание математики нигде не проявляется так сильно, как в избыточной точности вычислений. Если следовать этому правилу и не загромождать исчисление налогооблагаемой базы НДС всякими ненужными мелочами, то налог можно сделать простым. Это дополнительный аргумент за повышение экономической эффективности налоговой системы — низкие расходы на администрирование как в государственном управлении, так и в бизнесе.

Как у всякого налога, у НДС есть свои недостатки, но они с лихвой компенсируются его достоинствами. Поэтому я считаю абсолютно неактуальной дискуссию по отмене НДС и замене его какими-либо другими налогами. НДС должен стать столпом российского бюджета.

Прогрессивна ли прогрессия на подоходный налог

Отказ от прогрессии по подоходному налогу — это мое предложение. Именно я в 1997-98 гг. при обсуждении Налогового кодекса в Думе активно лоббировал отказ от прогрессии. Собирать прогрессию дорого и неэффективно, а значит, это классический пример фискально неэффективного налога.

Богатые прогрессию платить не будут. У них есть масса механизмов ухода — дивиденды, офшоры, путешествия по миру под видом учебы, семинаров, конференций и многое другое. Поэтому надо вводить налог на чрезмерно высокий уровень потребления и строить эффективные механизмы борьбы с уклонением от налогов. В том числе и от увода денег в офшоры.

Если же бизнесмен заработал много денег и вложил их в создание рабочих мест, модернизацию экономики, то честь ему и хвала, а не драконовские налоги.

Инвестиции конкретных людей — это самые качественные инвестиции. Человек осознанно вкладывает свои личные деньги в экономику страны и делает это, максимально взвешивая все риски и выгоды. Бюджетные же инвестиции, как правило, самые провальные. Чиновники во всем мире очень плохие инвесторы.

Налог на роскошь

Этот налог имеет не столько фискальный, сколько регулирующий характер, стимулируя вложение денежных средств в развитие экономики.

Этот налог не на тех, кто много зарабатывает. Вы можете иметь миллиарды на счетах и не платить ни копейки налога на роскошь. В этом случае ваши деньги работают на процветание России, да к тому же с этих денег уже заплачены все налоги, поэтому и не должна идти речь ни о каком дополнительном налогообложении. Еще лучше, если вы владеете успешным бизнесом и постоянно вкладываете денежные средства в его развитие. Это не роскошь, а рабочие места и налоги.

А вот в личном потреблении можно быть и поскромнее. Посмотрите, на каких автомобилях ездит более богатая Европа и в каких домах она живет. И ничего — счастливы.

Налог на высокий уровень потребления (роскошь) относительно прост в администрировании. Ставку этого налога и налогооблагаемую базу надо делать единой для всей России. И вряд ли следует давать дополнительные преференции столичным жителям, повышая необлагаемый уровень на цену машин или недвижимость. Такая дифференциация не только не снизит социальную напряженность, а напротив, обострит ее.

Конечно, этот налог требует особой тщательности в определении налогооблагаемой базы. Начиная с необлагаемого минимума, оценки стоимости недвижимости и заканчивая количеством проживающих там людей. Сто метров на человека, может быть, и роскошь, а вот двое в стометровой квартире к роскоши уж явно никакого отношения не имеют. А в бараке и двести метров — не роскошь. Кроме того, отдельно надо рассматривать и смерть члена семьи. Вряд ли налогом на роскошь следует добивать пожилого человека после смерти супруга. Одним словом, определение необлагаемого уровня требует своей четкой формализации.

Уместно здесь добавить, что введение налога на дорогую недвижимость обязательно приведет к падению цен на нее.

Очень часто предлагают облагать дополнительными налогами дорогие ювелирные изделия. Но это приведет лишь к одному — обеспеченные люди начнут делать такие покупки за рубежом. Тем самым мы лишь разорим отечественного производителя.

Полагаю, что к роскоши следует относить дорогие яхты, самолеты, автомобили, недвижимость. Категорически не согласен с предложением Минфина, что надо облагать налогом автомобили дороже 5 млн руб. и жилую недвижимость дороже 300 млн руб. Если уж вводить налог, то он должен иметь и фискальную, и регулирующую составляющую. Скажем, необлагаемый налогом уровень на автомобили до 1,5-2 млн, на недвижимость — до 30-50 млн руб.

Послесловие

В основу высказанных здесь предложений было положено мое видение налоговой системы, сложившееся еще в далекие девяностые годы. Но я ни на йоту не поменял свою позицию. Жаль, в те далекие времена не были услышаны в полном объеме мои предложения по налоговой реформе России.

Завершая обсуждение, хочу сказать, что у налоговой системы нет задачи соблюсти справедливость в обществе. Задача другая — обеспечить рост экономики. При сильной экономике достаточно бюджетных средств для помощи старым, больным, неимущим. Именно бюджет и должен выполнять социальную функцию.

Другое дело, что и с бюджетом не все в порядке. Он не исполняет сегодня надлежащим образом свои обязательства перед слабо защищенными слоями общества. Но это уже другая история.

