«Россия сегодня: чиновникам — пенсии, народу — дожитие» — Владимир Фролов

Чиновники бездарно распоряжаются существующим Пенсионным фондом: по факту, те, кто был близок к власти или силовикам, на пенсии жируют, а те, кто всю жизнь работал и отчислял в фонд впечатляющие суммы, получают в конце жизни жалкие гроши.

Владимир Фролов разработал собственный проект пенсионной системы, при котором у каждого появится шанс достойно жить по завершении карьеры. Он рассказал DK.RU, что именно он предлагает и почему вообще занялся этой темой.

Владимир Фролов, научный руководитель в Copernicus Gold:

— Сижу в ресторане с очень уважаемым гражданином Сингапура. Мы уже были знакомы, но так по-приятельски выпивая сидели в первый раз. Спросил, когда мой день рождения? Тут же заглянул в айфон. Одобрительно кивнул, сказав, что наши отношения будут дружескими и приятными. В Сингапуре так принято. Никуда без гороскопа. Я же отношусь ко всей этой чепухе в лучшем случае иронично.

Пенсия по-сингапурски

Говорили обо всем. Зашла речь и о пенсиях. Спросил меня, когда я вышел на пенсию и какие у меня пенсионные накопления? Я его не понял. Причем тут накопления? Переспросил — наверное, он хотел бы знать, сколько мне платят в месяц? Тут уже он не понял меня.

Я решил выяснить, как у них устроено пенсионное обеспечение. Оказывается, они определенную часть зарплаты перечисляют на свой личный пенсионный счет. В момент, когда накопленных денег хватает до конца жизни, они могут объявить себя пенсионерами и получить доступ к счету. Лично он объявил себя пенсионером в 55 лет. Спросил его — а если человек неправильно оценил, и денег до конца жизни ему не хватит? Ответил, что это проблемы самого гражданина. Узнал у него, что будет, если пенсионер не потратит накопленные пенсионные деньги. Ответил, что достанутся его наследникам.

Узнав размер моей зарплаты — $20 тыс. в месяц (в то время, когда я был председателем совета директоров банка), выяснив, каков при этом процент отчислений в пенсионный фонд, и то, что пенсия в месяц составляет $250, он лишь развел руками и сказал, что не комментирует действия руководителей другого государства. Это пока был трезвый.

Позже, уже выпив, он все же отозвался о российской пенсионной системе, но теперь уже я воздержусь от пересказа его кратких и энергичных комментариев, уложившихся в пару слов.

Объективности ради надо сказать, что сейчас моя пенсия — 26 тыс. руб. Львиную часть этой суммы мне начислили за то, что я продолжал работать и после 60 лет, пополняя российский пенсионный фонд отчислениями со своей зарплаты. Сейчас это $350. Но, думаю, ненадолго. Девальвация рубля где-нибудь через полгода-год вернет меня к привычным $250.

Воронка российской пенсионной системы

Двадцать лет назад. Петербург. Иду по улице. Голосую. Останавливается машина. Согласился подвезти. Разговорились. Недавно вышел на пенсию. Работал начальником средней руки в пенсионном фонде Петербурга. У него 50 тыс. руб. пенсия. Как говорят, кто что охраняет, тот то и имеет.

Депутаты Госдумы. Средняя зарплата депутата Госдумы после уплаты налогов — 350 тыс. руб. Пенсия при стаже от 5 до 10 лет — 55%, а при стаже свыше 10 лет — 75% текущего денежного вознаграждения депутата Государственной думы.

Если вы думаете, что это самые высокие зарплата и пенсия среди чиновников, то ошибаетесь. У министров выше. И не только у них. У депутатов Мосгордумы зарплата 600 тысяч, а, как следует из текущего проекта трехлетнего бюджета Москвы, к 2022 году ежемесячные выплаты депутатам планируется увеличить в среднем до 776 тыс. руб. А значит, будут и соответствующие пенсии.

Не стану приводить размеры пенсий по всем этажам и ветвям власти, но пенсии у чиновников в разы выше, чем у «глубинного народа». А наши славные силовики выходят на пенсию еще и в расцвете лет.

Из многочисленных разоблачительных материалов мы знаем, что чиновники не живут на одну только зарплату. Но и зарплата у них нехилая. А пенсии — тем более. Именно в эту воронку и утекает основная часть пенсионных фондов.

Ваша же сколь угодно большая зарплата и даже полувековой стаж работы, как свидетельствует мой опыт, не гарантируют достойную пенсию. Поэтому с младых ногтей думайте о том, как будете доживать за пенсионной чертой.

Кстати, в СССР самая массовая пенсия была 120 руб. Да, в колхозах или у очень низкооплачиваемых работников были пенсии ниже. Но у большинства городского населения — 120 руб. и больше. При тех ценах денег хватало на относительно безбедную жизнь, даже можно было раз в год съездить отдохнуть на море. Говорю о брежневских временах.

«Когда до пенсии еще далеко». Владимир Фролов (слева) и профессор Михаил Гусев

Нужны личные пенсионные счета

Думаю, наши бюрократы показали себя крайне бестолковыми хранителями пенсионных денег. То им не хватает на выплату пенсий, то деньги вообще куда-то исчезают («замораживаются» на их новоязе), то они вообще переносят выплату пенсий на потом. Пока на пять лет. Но, наверное, это не предел.

Поэтому считаю, что каждый человек должен быть творцом своего пенсионного счастья. Иметь личный пенсионный счет. Как говорила моя бабушка, «как потопаешь, так и полопаешь». И никакого доступа государства к этим счетам. Причем, сохранность пенсионных накоплений должна быть защищена соответствующими законодательными актами и стать конституционной нормой.

Пусть наши чиновники с силовиками сами копят на пенсию. Сколько накопят, такую пенсию и получат, а не за счет изъятия денег из карманов других граждан.

Конечно, надо обязательно учесть и тех людей, которые сами не могут накопить на пенсию. Имею в виду инвалидов и социально незащищенных людей. Эти деньги надо заложить в бюджет, обеспечив и им достойную старость.

Надо также предусмотреть особые пенсионные преференции для рожавших женщин. Демографическая ситуация в России аховая, поэтому государство должно активно поддерживать рост рождаемости населения. Иначе вымрем и потеряем свои бескрайние просторы, до краев наполненные природными богатствами.

Как организовать в России пенсионное обеспечение? Опыт Сингапура нам в помощь. Конечно, надо будет учесть и российскую специфику. Не позволять гражданам выгребать под горячую руку все деньги из личного пенсионного счета. Установить верхний предел помесячного и погодового снятия денег как процент от общей суммы накопленных средств к моменту выхода на пенсию. А то некоторые безбашенные пенсионеры расползутся по ночлежкам и теплотрассам.

Как сохранить пенсионные накопления. И приумножить их

Для России по причине слабости рубля сохранение пенсионных сбережений — это очень сложная задача. Не говоря уже об их приумножении.

Могу своей историей поделиться. В советское время я, будучи доктором наук, зарабатывал около тысячи рублей в месяц. Зарплата завотделом — 500 руб., четверть ставки профессора — 125 руб., лекции в обществе «Знание» — 25 руб. за час, хоздоговора и чеки Внешпосылторга за публикации за рубежом. На чеки можно было покупать дефицитные товары в магазинах «Березка». Неплохо жил. Плохо я никогда не жил. На сберкнижке у меня накопилось 35 тыс. еще тех, советских, рублей. Три Волги или пять Жигулей. Мне пришло уведомление от Сбербанка, что я могу получить деньги в Ижевске — я там жил в последнее десятилетие советской поры. Так вот, тех денег мне не хватило бы даже на билет до Ижевска. Не поехал.

Нелегко честно заработать деньги, но еще труднее сохранить, а, дай Бог, и приумножить. Решению этой ключевой для России проблемы и посвящен этот проект по реформированию пенсионной системы.

Принцип «не клади яйца в одну корзину» проверен веками и не зря стал поговоркой. Российский рубль, пожалуй, я не удостою чести быть одной из корзин. По крайней мере, пока. Под доллар, евро или какую-то другую иностранную валюту корзину тоже не выделю. Негоже пенсионные накопления России держать в иностранной валюте. Да это и не самый лучший выбор.

Первая корзина у меня припасена под золото и другие драгоценные металлы. На эти активы предлагаю законодательно закрепить 55% пенсионных сбережений.

Вторая корзина — 15% под акции российских компаний, торгуемых на бирже. Предлагаю покупать акции в соответствии с индексом широкого рынка. Считаю, что ни в коем случае нельзя пенсионные накопления вкладывать в иностранные ценные бумаги. На свои деньги нам надо развивать свою, а не чужую экономику.

Третья корзина — 15% — вложения в специализированную компанию, инвестирующую в объекты недвижимости.

Четвертая корзина — оставшиеся 15% накоплений считал бы правильным отдать на откуп самому будущему пенсионеру. Пусть рискует. В частности, может вкладывать плюсом и в любые уже перечисленные здесь активы.

Предлагаемое мной распределение по инвестиционным корзинам носит экспертный характер и может быть уточнено при детальном обсуждении этого вопроса.

В качестве базового актива для пенсионных накоплений я предлагаю драгоценные металлы. Начну с золота, которое относительно американского доллара за последние сто лет подорожало почти в сто раз. Да и за 21 век уже более чем в семь раз. Это наглядно свидетельствует об эффективности золота как инвестиционного инструмента для долговременных сбережений. Похожая картина и по другим драгоценным металлам: платине, палладию и серебру.

Перевод части пенсионных сбережений населения в физическое золото и другие драгоценные металлы, как показывают прошедшие столетия, позволит достаточно надежно защитить накопления граждан. По этой же причине в ряде стран объявлены такого рода программы как важнейшие национальные проекты.

Здесь уместно отметить, что по объему продаж золота на душу населения Россия уступает таким странам, как Германия, Индия и Китай, почти в десять раз. Многим другим странам — в разы.

Однако организация розничного рынка сопряжена с рядом сложных технических вопросов. Таких как инструментальные средства организации продаж золота населению не мерными слитками, а граммами и даже долями грамма.

При торговле малыми физическими слитками велики накладные расходы. Такая мелкая расфасовка на десятки процентов удорожает золото и делает его неэффективным инструментом для сбережений.

Так называемое бумажное золото, например, номинированные в золоте металлические вклады, при существенном росте цены на золото могут привести к финансовой несостоятельности организатора такого рода сбережений и тем самым — к потере населением своего золотого запаса. Надежными могут быть только те сбережения, которые реально и в полном объеме обеспечены физическим золотом.

Организация всего комплекса бизнес-процессов по розничной продаже золота требует низкозатратной реализации и оперативного управления гарантированным размером золотого запаса, обеспечивающим накопления граждан физическим золотом. Другими словами, должна быть разработана роботизированная система розничной продажи золота населению, с рекордно низкой себестоимостью транзакций. Она должна иметь автоматизированные процедуры идентификации клиентов, организации продаж, надежного хранения информации о золотом запасе каждого участника этого розничного рынка, в онлайне предоставлять выписки о состоянии счета. Полагаю, что лучше всего с этим справится система на блокчейн-платформе, которая отвечает всем перечисленным требованиям и обеспечивает гарантированную защиту от фальсификации размера золотого запаса граждан.

Важный вопрос — это финансовый мониторинг. Розничный рынок сбережений граждан в золоте должен быть защищен от криминальных денежных средств.

Немаловажный вопрос — доверие к системе обращения золота. Для решения этой проблемы необходимо разработать соответствующую национальную программу. Считаю, что лучший вариант — это хранение золотого запаса в хранилище Центрального банка (или в специальном государственном хранилище для пенсионных накоплений).

Еще одним аргументом «за» золото является то обстоятельство, что при резком расширении потребительского рынка золота будут пополняться хранилища Центрального банка не за счет денежных средств бюджета или ЦБ, а за счет денег населения. Это также явится мощным стабилизирующим фактором для экономики России в целом. То время, за которое может быть создан такой рынок золота, всецело зависит от оперативного принятия Госдумой решения об отмене НДС на инвестиционное золото. Во властных коридорах ходят настойчивые слухи, что отмена НДС на инвестиционное золото для граждан намечена на осеннюю сессию этого года.

Важнейшим инструментом в развитии «золотой экосистемы» является API (Application Programming Interface), позволяющий иметь эффективные коммуникации блокчейн-платформы, обеспечивающей розничную торговлю золотом с другими участниками рынка — брокерами, ювелирными магазинами, банками, сотовыми компаниями и другими организациями, клиенты которых также могли бы быть присоединены к этой платформе и иметь возможность покупать электронное золото, гарантированно обеспеченное физическим золотом.

Российские разработчики уже реализовали такую разработку на блокчейн-платформе с развитым API и работают на самом жестко регулируемом сингапурском финансовом рынке. При этом в платформу была вкачена громадная база знаний, накопленная сингапурским рынком драгметаллов за последние четверть века его работы.

Было бы крайне желательно, чтобы российские специалисты создавали и внедряли свои инновационные разработки не на чужбине, а у себя на родине. Но для этого должны быть оперативно созданы организационно-правовые условия.

Здесь крайне важно отметить, что для учета не только драгоценных металлов, но и других активов тоже желательно использовать технологию блокчейн-платформенных решений, гарантирующую сохранность пенсионных сбережений.

Резюме

Буквально за месяц я написал три проекта — по реформированию науки, по изменению налоговой системы, а сегодня я представил вашему вниманию проект по реформированию пенсионной системы России.

Очень важный вопрос для успешной реализации реформы — кто конкретно будет перечислять деньги на личные пенсионные счета? Полагаю, что лучше сохранить существующий порядок, когда деньги перечисляет юридическое лицо, а гражданин ежегодно сдает в бухгалтерию заявление о расщеплении по выбранным направлениям пенсионных сбережений. Бухгалтерия точно в соответствии с заявлением гражданина выполняет порядок перечисления денег по указанным гражданином направлениям.

Если же переложить перечисление пенсионных денег на самих граждан, то резко ухудшится регулярность платежей и возрастет стоимость администрирования сбора пенсионных средств.

Достаточно часто возникает вопрос и о том, а хватит ли драгоценных металлов для обеспечения пенсионных накоплений? Да, хватит. Особенно в России, которая является одним из мировых гигантов по добыче золота и других драгоценных металлов. К тому же при росте цены драгметаллов растет и их добыча. Скажем, при тысяче долларов за тройскую унцию рентабельна добыча только на тех месторождениях, где полная себестоимость ниже тысячи. При цене же в две тысячи долларов в оборот вовлекаются месторождения с более высокой себестоимостью. Таким образом, растет и добыча драгоценных металлов.

Конечно, невозможно за одну ночь перейти с нынешней пенсионной системы на предлагаемую. Сегодняшние пенсионеры и люди предпенсионного возраста уже не смогут накопить на своем личном пенсионном счете необходимые суммы. На их содержание потребуются средства, и эти деньги придется изыскать. По этой причине должна быть разработана программа по поэтапному переходу на новые условия пенсионного обеспечения. Но для реализации таких проектов нужна власть, которая живет не одним днем, а заглядывает за горизонт. Лет этак на тридцать-пятьдесят. Как умеют это делать китайцы.

Иначе нам как государству не будет места на Земле. Растащат соседи страну по кускам, а сам российский народ разбежится во все стороны света. И это уже было в истории человечества многократно.

Для реализации предлагаемого проекта необходимо создать специальную сеть жестко контролируемых надзорными органами финансовых организаций, которым строжайше запрещено заниматься какими-либо рисковыми рыночными операциями. Только управлением пенсионных накоплений и их размещением в строгом соответствии с лично заявленными требованиями самих граждан. Именно эти финансовые организации и должны взять на себя обслуживание пенсионных накоплений граждан. В противном случае Россия может столкнуться с социальным взрывом, который чреват трагичными последствиями.

Отметим также, что пенсионная система станет намного честнее и справедливее. За счет прекращения изъятий накоплений граждан в пользу чиновничьего класса, а также за счет более эффективного вложения в существенно более доходные активы. Подавляющее число граждан России сможет получать достойную пенсию. Пенсионеры станут покупать продукты в магазинах, а не рыться в мусорных баках.

И в заключение, что же будет с существующим ныне пенсионным фондом? Он продолжит работать в переходный период пенсионной реформы с постоянно уменьшающейся численностью персонала. А со временем исчезнет совсем. Будущие пенсионеры уже не станут тратить деньги на содержание этого фонда, так бездарно распоряжающегося пенсионными накоплениями граждан.