В Екатеринбурге началось обсуждение территорий, которые планируется отдать под застройку

Мэрия опубликовала документацию к планируемым обсуждениям по планам застройки города. Помимо районов для реновации в них указаны участки известного парка, которые изымают под строительство.

В администрации Екатеринбурга началось общественное обсуждение изменений в правила землепользования и застройки. В частности, в мэрии представили документацию по территориям, которые предложено отдать под комплексное развитие.

Ранее городские власти озвучили, что реновация планируется на Втузгородке, в домах Эльмаша и Уралмаша, писал DK.RU. Это границы улиц Первомайской — Комсомольской — Технологической — Студенческой (Кировский район); границы улиц Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской (Орджоникидзевский район); границы улиц Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской (Оджоникидзевский район), а также кварталы в границах переулка Суворовского — переулка Черниговского — улицы Донбасской (Орджоникидзевский район). На этих участках «предусматривается осуществление комплексного развития территории, в связи с планируемым проведением аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территории».

Территории, на которых предложено начать реновацию. Все изображения можно посмотреть на сайте администрации Екатеринбурга в разделе Общественные обсуждения

Стало известно, что отвечать за ход комплексного развития территорий в регионе будет минстрой Свердловской области. Постановление об этом подписал и.о. губернатора Александр Высокинский. Контролировать исполнение постановления — замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт, сообщает JustMedia.ru.

Кроме того, для обсуждения предложены и другие вопросы. В частности, предлагается изменение границ зоны отдыха в ЦПКиО. Назначение пяти земельных участков планируется сменить с территориальной зоны Р-1 (зона отдыха населения) на территориальную зону Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения) под развитие объектов детской железной дороги.

Территория в районе ЦПКиО, у которой планируется изменить назначение. Источник: администрация Екатеринбурга

А на территории в границах ул. Щорса — западной границы ЦПКиО им. Маяковского — правого берега р. Исеть — установить территориальную зону Ж-4 (зона среднеэтажной жилой застройки от 5 этажей до 8 этажей). Ранее компания Acons Group представила планы сделать там насыпной остров с жилым кварталом. Сейчас это депрессивная заболоченная территория. Acons Group (застройщик ЖК «Клевер Парк») готова за свой счет очистить реку и благоустроить набережную. По оценке компании, затраты составят около 1,5 млрд руб. DK.RU подробно писал об этом проекте.

Общественные обсуждения продлятся по 30 апреля 2021 г.