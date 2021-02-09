Как в Петербурге: у ЦПКиО построят искусственный остров и жилой комплекс

Инициатор, инвестор и идеолог екатеринбургской «Малой Голландии» — компания Acons Group. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, позволяющее девелоперу начать проектные работы.

Насыпной остров с жилым кварталом войдет в проект планировки и межевания участка, очерченного ул. Щорса — западной границей ЦПКиО — правым берегом Исети. Сейчас это депрессивная заболоченная территория. Acons Group (застройщик ЖК «Клевер Парк») готова за свой счет очистить реку и благоустроить набережную. По оценке компании, затраты составят ок. 1,5 млрд рублей.

Взамен городские власти разрешат ей построить новый квартал на месте заросшего паркового пруда между ЦПКиО и Заводом радиоаппаратуры. Юридически эта зона находится за пределами парка Маяковского.

Концепцию девелоперского проекта «Малая Голландия» разработало российско-голландское бюро SVESMI. Она была представлена на Forum 100+ Russia. Высоток на насыпном острове не будет: по периметру возведут четырехэтажные дома, а в глубине – до восьми этажей.

Мы подумали, почему бы не совместить коммерческую составляющую и общественные пространства. Наверное, проще купить площадку, построить типовое жилье и заработать на этом деньги. Но мы чувствуем себя частью города. Развитие измеряется не только квадратными метрами, но и вкладом в улучшение городской среды, — сказал руководитель Acons Group Иван Кузнецов (цитата по 66.ru).

Acons Group еще в 2019 г. заявляла о своем интересе к развитию этой территории, поскольку возводит жилье рядом с парком.

По оценке девелопера, на реализацию проекта «Малой Голландии» потребуется десять лет.

Пока компании «Грейт Девелопмент» (входит в Acons Group) предстоит получить в Главархитектуре задание на разработку документации.

В течение нескольких лет парк Маяковского и территория вокруг него находятся в фокусе внимания городских чиновников, бизнеса и даже госкорпораций. Реконструкцию парка запланировали несколько лет назад, но, как обычно, камнем преткновения стало финансирование.

А на прошлой неделе DK.RU писал о проекте строительства в ЦПКиО четырехэтажного учебного центра СвЖД.

Фото в тексе: официальная документация проекта / SVESMI, 66.ru