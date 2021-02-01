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Судьба ЦПКиО решится завтра. Что сделают с парком — рендеры

Рендеры проекта
Рендеры проекта. Иллюстрация: ЕАН

Завтра комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассмотрит проект СвЖД, затрагивающий ЦПКиО. Если его утвердят, парк ждут серьезные изменения.

#МЕГАПРОЕКТЫ#ГОРОД#НОВОСТИ

Руководство Свердловской железной дороги (СвЖД) не раз говорило о необходимости модернизировать детскую железную дорогу в ЦПКиО. Однако планы на парк у госкорпорации намного масштабнее.

Как отмечает ЕАН, у инвестпроекта есть ряд плюсов, в то же время горожане рискуют потерять сначала часть парка, а потом он и вовсе может трансформироваться в деловую застройку.

Если мэрия и дума дадут СвЖД «зеленый свет», госкорпорация застроит 6773,6 кв. м территории ЦПКиО. Слева от центрального входа появится четырехэтажный учебный центр площадью 16520,44 кв. м. В здании будут производственные мастерские, выставочное пространство, площадки для обслуживания техники и жилой блок для 110 человек.

В переходе между Учебным экспозиционным центром (УЭЦ) и спальным корпусом выполнена зона отдыха, в которой учащиеся УЭЦ могут отдохнуть после насыщенного учебного дня и подождать предстоящего приема пищи — со стороны УЭЦ переход примыкает к обеденному залу буфета на 120 мест, — описывают будущее здание железнодорожники.

Судьба ЦПКиО решится завтра. Что сделают с парком — рендеры 1

Стены здания возведут из красного кирпича, а цоколь отделают бутовым камнем. 

Судьба ЦПКиО решится завтра. Что сделают с парком — рендеры 2

Для реализации проекта потребуется изменить категорию земель, занимаемых парком: с «земель общего доступа» в «земли деловой застройки». Фактически, железнодорожники получат под собственные нужды «модную» территорию, которую в перспективе можно будет попробовать получить в собственность. К примеру, под предлогом, что это учебная зона и доступ посторонним на данную территорию теперь закрыт, предполагает ЕАН. 

Через несколько лет екатеринбуржцы могут не узнать не только ЦПКиО, но и еще несколько парков. Уже в этом году в трех парках — Юго-Западном, Мало-Истокском и Калиновском — начнутся работы по благоустройству. Областная программа, в рамках которой они запланированы, рассчитана до 2024 г.

В Шарташском лесопарке собираются создать региональный рекреационно-оздоровительный кластер общей площадью свыше 3 тыс. га. DK.RU подробно рассказывал о том, как это будет выглядеть

Кстати, территория вблизи ЦПКиО тоже серьезно изменится: на берегу реки ГК ПИК построит жилой квартал «Исеть Парк».     

Автор: Мария Смирнова
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