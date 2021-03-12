Уральские олигархи получили очередной «мусорный» актив

Конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) под Нижним Тагилом выиграла компания из Москвы. Однако контролируют ее уральские бизнесмены.

Строительством полигона ТКО и завода по сортировке мусора под Нижним Тагилом займется московская компания «Интертехэлектро». Она единственная заявилась на участие в конкурсе и выиграла его, снизив стоимость работ с 3 млрд руб. до 2,8 млрд руб. По данным сайта Kartoteka.ru, в числе совладельцев АО «Интертехэлектро» значится компания «Автотрансбюро», которая принадлежит бизнесмену Алексею Боброву.

Мусоросортировочный комплекс должен был появиться в Нижнем Тагиле еще в 2020 г. в рамках нацпроекта «Экология», напоминает JustMedia.ru. Но из-за сложностей со статусом земельного участка сроки реализации проекта сдвинули на конец 2022-го.

Заказчиком объекта выступает АО «Облкоммунэнерго» — это также одна из структур бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. При этом в Нижнем Тагиле основным оператором по вывозу мусора является компания «Рифей», которая принадлежит этим же бизнесменам.

Как следует из документации проекта, мощность нового полигона ТКО составит более 130 тыс. тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет. Строительные работы на объекте начнутся весной 2021 г. сообщал DК.RU. Прототип будущего тагильского завода — аналогичный комплекс в Тюмени, который также контролирует предприятие Боброва и Бикова. На будущем полигоне предприниматели намерены использовать современные технологии и заработать на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд руб.

Отметим, в начале марта в Свердловской области выбрали инвестора для строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Изначально в конкурсе участвовали три компании, но после рассмотрения заявок из-за несоответствия требованиям из конкурса выбыли ООО «СРГ-Екатеринбург» и АО «УБТ-Уралвагонзавод». Заявка, соответствующая конкурсной документации, была лишь у ООО «Экологические системы» — эта компания, по ряду данных, также аффилирована с Бобровым и Биковым. Окончательные итоги конкурса подведут летом.