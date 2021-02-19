Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.02
73,97
89,54
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин

Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин
Иллюстрация: Департамент информполитики губернатора

Марат Хуснуллин, который курирует строительную отрасль, проехался по знаковым объектам Екатеринбурга и обсудил с местными руководителями основные болевые вопросы.

#ВЛАСТЬ#МЕГАПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин посетил Екатеринбург. Вместе с местными руководителями он провел ревизию знаковых объектов, на которые выделяются федеральные деньги, и поучаствовал в обсуждении строительных вопросов.

Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин 1

Вице-премьеру показали площадку будущей деревни Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 г. На территории рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в районе Новокольцовский строятся два общежития, которые будут сданы в конце 2021 г. Для возведения Дворца водных видов спорта готово свайное поле, завезено 5 тыс. металлоконструкций. Для тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками уложено почти 27 тыс. м геотекстильного полотна, чтобы сохранять поверхность ровной. DK.RU писал, во сколько обойдется строительство этих объектов. 

Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин 2

Параллельно на площадке укладываются инженерные сети для благоустройства территории, устанавливается водоотводной канал. На стадии проектирования и прохождения государственной экспертизы находятся еще три общежития, медицинский и общественный центр.

Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин 3

Также Марат Хуснуллин оценил ход работ на III пусковом комплексе южного полукольца ЕКАД, где идет строительство участка от автодороги Екатеринбург—Полевской до федеральной автодороги в направлении Челябинска, по завершении которого дорога замкнется в единое кольцо.

ЕКАД

Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 г. — весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 г. и один этап в 2023 г. —  цитирует вице-премьера департамент информполитики региона.

Ранее регион получил возможность рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах свыше 9 млрд руб. из федерального бюджета на достройку ЕКАД.

Марат Хуснуллин посетил район Солнечный и осмотрел ледовую арену «Авто», построенную в 2019 г. 

Солнечный

Из штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге вице-премьеру показали площадку возведения ледовой арены. 

Штаб-квартира РМК

Затем на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым Марат Хуснуллин обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью. В Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий по новому закону. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Региональный закон о КРТ будет внесен в ЗакСо в марте.

﻿Кроме того, вице-премьер пообещал решить вопрос с застройкой приаэродромных зон, в том числе у «Кольцово», в течение года.

Это очень острая для всех крупных городов проблема; 41 аэропорт не утвердил эту подзону. Ищем компромисс между воздушным и градостроительным кодексом. В этих документах есть неувязки, это факт. В этом году в первой половине я намерен найти решение этого вопроса, — сказал Марат Хуснуллин по итогам совещания в уральском полпредстве (цитата по ЕАН).

Напомним, проект приаэродромных территорий вокруг аэропорта Кольцово поставил под удар несколько крупных проектов в регионе. Застройщики считают, что этот документ потенциально может заблокировать строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге.

Ранее правительство Свердловской области отклонило проект ПАТ  Кольцово. Письмо с отрицательным заключением кабмина за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлено на имя президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, писал DK.RU. Также мы подробно разбирали, как этот еще не утвержденный документ не дает десяткам людей, которые построили дома, зарегистрировать их без заключения Роспотребнадзора, а застройщикам — начать давно запланированные проекты.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем»«Перемен не будет до смены поколений. Надо дать дожить тем, для кого СССР неприкасаем»
  • «Синара» будет строить центр ядерной медицины, но не на Урале, а в Бурятии«Синара» будет строить центр ядерной медицины, но не на Урале, а в Бурятии
  • «Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней«Я живу своей жизнью». Диалог предполагаемой дочери Путина и автора расследования о ней
  • ЦБ предложил новый метод борьбы с популярной схемой обнала. В пандемию ей пользуются чащеЦБ предложил новый метод борьбы с популярной схемой обнала. В пандемию ей пользуются чаще
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.