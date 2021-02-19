Универсиада, зоны Кольцово, реновация. Что делал в Екатеринбурге вице-премьер Хуснуллин

Марат Хуснуллин, который курирует строительную отрасль, проехался по знаковым объектам Екатеринбурга и обсудил с местными руководителями основные болевые вопросы.

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин посетил Екатеринбург. Вместе с местными руководителями он провел ревизию знаковых объектов, на которые выделяются федеральные деньги, и поучаствовал в обсуждении строительных вопросов.

Вице-премьеру показали площадку будущей деревни Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 г. На территории рядом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в районе Новокольцовский строятся два общежития, которые будут сданы в конце 2021 г. Для возведения Дворца водных видов спорта готово свайное поле, завезено 5 тыс. металлоконструкций. Для тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками уложено почти 27 тыс. м геотекстильного полотна, чтобы сохранять поверхность ровной. DK.RU писал, во сколько обойдется строительство этих объектов.

Параллельно на площадке укладываются инженерные сети для благоустройства территории, устанавливается водоотводной канал. На стадии проектирования и прохождения государственной экспертизы находятся еще три общежития, медицинский и общественный центр.

Также Марат Хуснуллин оценил ход работ на III пусковом комплексе южного полукольца ЕКАД, где идет строительство участка от автодороги Екатеринбург—Полевской до федеральной автодороги в направлении Челябинска, по завершении которого дорога замкнется в единое кольцо.

Видим хороший темп, видим возможность закончить работу раньше срока. Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования, о сдвижке имеющегося финансирования опережающим темпом. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована была по контракту только к 2025 г. — весь участок, будет построена раньше: один этап к 2022 г. и один этап в 2023 г. — цитирует вице-премьера департамент информполитики региона.

Ранее регион получил возможность рассчитывать на выделение в 2021-2023 годах свыше 9 млрд руб. из федерального бюджета на достройку ЕКАД.

Марат Хуснуллин посетил район Солнечный и осмотрел ледовую арену «Авто», построенную в 2019 г.

Из штаб-квартиры «Русской медной компании» в Екатеринбурге вице-премьеру показали площадку возведения ледовой арены.

Затем на закрытом совещании с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым Марат Хуснуллин обсудил вопросы реновации жилых кварталов, не относящихся к ветхому и аварийному жилью. В Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для такого развития территорий по новому закону. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Региональный закон о КРТ будет внесен в ЗакСо в марте.

﻿Кроме того, вице-премьер пообещал решить вопрос с застройкой приаэродромных зон, в том числе у «Кольцово», в течение года.

Это очень острая для всех крупных городов проблема; 41 аэропорт не утвердил эту подзону. Ищем компромисс между воздушным и градостроительным кодексом. В этих документах есть неувязки, это факт. В этом году в первой половине я намерен найти решение этого вопроса, — сказал Марат Хуснуллин по итогам совещания в уральском полпредстве (цитата по ЕАН).

Напомним, проект приаэродромных территорий вокруг аэропорта Кольцово поставил под удар несколько крупных проектов в регионе. Застройщики считают, что этот документ потенциально может заблокировать строительство около 8 млн кв. м жилья в Екатеринбурге.

Ранее правительство Свердловской области отклонило проект ПАТ Кольцово. Письмо с отрицательным заключением кабмина за подписью губернатора Евгения Куйвашева направлено на имя президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, писал DK.RU. Также мы подробно разбирали, как этот еще не утвержденный документ не дает десяткам людей, которые построили дома, зарегистрировать их без заключения Роспотребнадзора, а застройщикам — начать давно запланированные проекты.