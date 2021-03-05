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Реновация дошла до Екатеринбурга. Кто и как будет ее проводить?

Реновация дошла до Екатеринбурга. Кто и как будет ее проводить?
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Московская реновация в 2021 г. приходит в регионы. Ожидается, что новые правила заработают в Екатеринбурге уже в марте. Стали известны подробности закона о реновации.

#ЖИЛЬЕ#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Региональное правительство одобрило законопроект «О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий (КРТ) в Свердловской области» 4 марта 2020 г. Разработчиком документа стал областной Минстрой.

Предполагается, что механизм, прописанный в законопроекте, позволит пускать под снос дома, которые официально не считаются аварийными, но при этом мало или вовсе не соответствуют современным требованиям — жилищным и градостроительным.

Полный текст законопроекта пока на официальном сайте не появился: власти заявили, что оставили право публикации за Законодательным собранием. ЕАН ознакомился с текстом закона о реновации и публикует главное из этого документа.

Так, критерии многоквартирных домов, подлежащих сносу в рамках КРТ, определяет правительство Свердловской области. Кроме того, можно будет изымать земельные участки под садовыми домиками, объектами ИЖС и домами блокированной застройки.

Решение о сносе может принять региональное правительство (если реализация будет осуществляться с привлечением средств областного бюджета или юрлицом, определенным Свердловской областью, либо в случае, если территория, подлежащая комплексному развитию, расположена в границах двух и более муниципальных образований) либо главы местных администраций. Срок проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, подлежащих сносу в рамках КРТ, правительство может ограничить.

Что жители снесенных домов получат взамен? Если жилье было в соцнайме, люди получают жилье по нормативам, установленных в регионе для одного человека. Если под снос идет коммунальная квартира, отдельная квартира предоставляется всем собственникам в общую собственность.

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, идущих «под реновацию», по письменному заявлению приобретают за доплату жилые помещения большей площади и (или) жилые помещения, имеющие большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые помещения, в порядке, установленном правительством Свердловской области, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий и социальных выплат, — цитирует документ ЕАН.

Жителям, чьи дома попадут под реновацию, обещаны льготы и меры господдержки, установленные федеральными, областными и местными властями. Ожидается, что закон 9 марта рассмотрит Заксобрание, и до конца марта правила реновации начнут работать.

Между тем DK.RU опросил участников рынка недвижимости, и пока они настроены позитивно по поводу нового закона. Большинство считает, что он пойдет на пользу городу. Добавим, что компания «Брусника» совместно с властями Свердловской области подготовили список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации.

Автор: Анна Хлебникова
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