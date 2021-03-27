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Сотрудников «Скорой помощи» возвращают с аутсорсинга в штат. Помогли меценаты

Первый замгубернатора Александр Высокинский, главврач «Скорой помощи» Игорь Пушкарев и предприниматель Андрей Симановский
Первый замгубернатора Александр Высокинский, главврач «Скорой помощи» Игорь Пушкарев и предприниматель Андрей Симановский. Иллюстрация: архив DK.RU

Водители «Скорой помощи», переведенные на аутсорсинг из-за дефицита автомобилей, вернутся в штат службы. Автопарк «Скорой» помогли доукомплектовать уральские предприниматели. Они вложили 134 млн руб.

#МЕЦЕНАТСТВО#НОВОСТИ

С 1 апреля водители пяти подстанций Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф.Капиноса в Екатеринбурге перейдут из компании «Феникс-Логистика» в штат службы, сообщили DK.RU в департаменте информполитики Свердловской области. Ранее из-за дефицита машин было принято решение о частичном переводе службы на аутсорсинг. Частная компания предоставляла недостающие автомобили, обеспечивала их техобслуживание и трудоустраивала у себя водителей.

Масштабное обновление в период пандемии автопарка благодаря поддержке Фонда святой Екатерины обусловило возврат службы экипажей в структуру, отметил главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев:

Из 126 бригад у нас 30 работали на автомобилях, обслуживаемых по аутсорсингу. В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам.

По его словам, возвращение экипажей в структуру службы не требует дополнительных бюджетных затрат. Собственное автохозяйство с ремонтной базой на станции продолжает функционировать, и новые машины переходят в его ведение.

В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что внутренние процедуры, связанные с применением механизмов аутсорсинга, никак не сказываются на ключевой функции службы — оказании экстренной медицинской помощи людям.

«Скорая» в регионе приходила и продолжает приходить на помощь свердловчанам. Это безусловный приоритет. И для достижения этой цели могут применяться различные механизмы, в том числе и аутсорсинг. Если ситуация меняется, от такого инструмента можно отказаться. Это нормальная практика, — подчеркнули в министерстве.

Ранее перевод водителей на аутсорсинг пытались обжаловать в ряде инстанций, однако проверка УФАС по Свердловской области не обнаружила в этой процедуре нарушений, сообщал DK.RU.

Средства на приобретение тридцати карет скорой помощи выделили основатели Фонда святой Екатерины — Андрей Козицын (УГМК), Игорь Алтушкин (РМК) и Андрей СимановскийСима-ленд»). Покупка обошлась в 134 млн руб. Автомобили были переданы врачам летом 2020 г.

За помощь, оказанную региону в борьбе с коронавирусом, предприниматели получили статуэтки в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»).

Автор: Андрей Широков
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