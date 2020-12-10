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В переходе «Скорых» на аутсорсинг нарушений не нашли

В переходе «Скорых» на аутсорсинг нарушений не нашли
Иллюстрация: pixabay.com

Руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова пыталась обжаловать результаты конкурсов, в которых победило микропредприятие из Подмосковья.

#ГОСЗАКУПКИ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Комиссия УФАС по Свердловской области не нашла нарушений в трех конкурсах по передаче машин скорой помощи в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском на аутсорсинг. На конкурсы была подана только одна заявка от ООО «РТ – Социальная сфера» — это микропредприятие, которое базируется в Мытищах, в нем работает семь человек, входит в структуру Ростеха, оно и стало победителем. Жалобу на итоги конкурсов подавала руководитель екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл» Екатерина Петрова.

Суть моих претензий сводилась к одному основному тезису — предоставление автомобилей скорой помощи с водителем не является медицинской услугой, а значит вместо конкурсов должны были быть проведены аукционы, а подрядчик по итогу исполнения контрактов должен был бы оплатить НДС. Однако, по мнению комиссии УФАС во главе с тюменцем Шалободовым, водители все-таки оказывают медицинскую услугу, потому что перевозят пациентов. И даже если не перевозят, а просто доставляют бригаду скорой помощи по адресу вызова — это тоже в их представлении медицинская услуга. Критерии оценки конкурсных заявок их так же не смутили, — написала об итогах рассмотрения жалобы Екатерина Петрова на своей странице в Facebook.

Ранее DK.RU писал, что часть карет скорой помощи в Екатеринбурге передали в аутсорсинг пермской компании «Феникс-Логистика». Такое решение глава службы Игорь Пушкарев объяснял тем, что в службе недостаточно собственных автомобилей, при этом более 50% машин скорой помощи старше пяти лет, что не соответствует требованиям Минздрава. Однако затем у сотрудников служб скорой помощи, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19, возникли проблемы с получением дополнительных выплат. Ранее их медикам обещал Владимир Путин в качестве одной из стимулирующих мер.

Автор: Анна Хлебникова
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