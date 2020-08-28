Предприниматели подарили Екатеринбургу тридцать машин скорой помощи

134 млн руб. на покупку автомобилей выделили учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

«Скорые» на базе Ford Tranzit оснащены самым современным оборудованием производства Германии, Италии, США и России и адаптированы для реалий Екатеринбурга, сообщили DK.RU в фонде. Все машины оснащены аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и т.п.

Первичное оснащение автомобилей проводил российский лидер по производству спецтехники — завод «Нижегородец». Доукомплектовывали «скорые» уже в Екатеринбурге. Вопросами комплектования и подготовкой машин занималась екатеринбургская «Компания «Технолайн», работающая на этом рынке с 2004 г. и имеющая все необходимые лицензии на обслуживание, ремонт и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования.

Сегодня на «боевое дежурство» заступают новые, прекрасно оснащенные автомобили скорой медицинской помощи, и я поздравляю всех с этим знаменательным событием. От качественной работы неотложки зависят жизни горожан, наши с вами жизни. Врачи скорой доказывают свой высокий профессионализм каждодневным трудом, но теперь, имея в своем арсенале новые машины и первоклассное оборудование, выполнять свою работу они смогут еще лучше, — отметил на церемонии вручения автомобилей Андрей Симановский.

Г-н Симановский добавил, что сегодняшнее мероприятие — это результат совместной работы Фонда святой Екатерины и органов власти: «Мне бы хотелось поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и главу Екатеринбурга Александра Геннадьевича Высокинского за сотрудничество, за умение объединять людей».

Сегодняшний день можно вписать в историю Екатеринбурга. Впервые за 98 лет существования скорой помощи меценаты вносят такой неоценимый вклад в работу экстренной службы. И это, прежде всего, вклад в охрану жизни и здоровья всех граждан Екатеринбурга, — подчеркнул главный врач Станции скорой медицинской помощи им. В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарев.

Каждый и этих автомобилей спасает человеческие жизни. И очень много зависит от времени доставки больного в больницу. Поэтому сегодня это действительно праздник всех горожан. Система скорой помощи стала более надежной. Сегодня мы говорим об очередном этапе развития новой философии предпринимательства. Андрей Анатольевич Козицын, Игорь Алексеевич Алтушкин, Андрей Моисеевич Симановский — это люди, понимающие, что деньги — это инструмент развития, который должен работать на благо всех людей, — заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Стоит отметить, что никогда еще в истории современной России меценаты не дарили сразу тридцать машин скорой помощи.

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины