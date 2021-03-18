«Будут обманутые дольщики». Два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города

Строительные компании «Брусника» и «Энергия» спорят о праве застройки территории за Макаровским мостом. Ответчиками по иску выступают администрация Екатеринбурга и региональный Минстрой.

Предметом спора двух девелоперов стал участок в 0,6 га по ул. Энергостроителей, 7. Земля находится в границах застроенной территории на берегу Городского пруда в границах улиц Челюскинцев — Папанина — Энергостроителей. В 2015 г. строительная компания «Брусника» заключила с властями договор о развитии этой территории, напоминает агентство ЕАН. Согласно этому документу, вместо 22 ветхих построек на участке появится несколько жилых домов высотой от трех до 49 этажей. Общая площадь жилой застройки составит 300 тыс. кв. м.

Однако «Брусника» обнаружила, что документы на строительство на этом участке имеет еще одна компания — ООО «Специализированный застройщик «Энергия». Этот девелопер получил от влатей разрешение на возведение многоквартирного дома с подземной стоянкой. При этом сейчас на участке находится жилой дом, который пока не признан аварийным и не отведен под снос.

В феврале «Брусника» подала иск с требованием аннулировать разрешение на строительство, выданное «Энергии». Согласно заявлению в суд, девелопер при освоении участка уже понес расходы свыше 100 млн руб.

Договор развития застроенной территории является действующим, никем не оспорен. Заявитель на сегодняшний день уже понес и несет расходы, в т. ч. привлечены подрядные организации, выкуплены жилые помещения в целях исполнения обязательств по расселению. Уже расселены дома номер 6 и 8 по ул. Энергостроителей, подготовлены и направлены в соответствующие инстанции проект планировки и проект межевания застроенной территории, — говорится в иске.

«Брусника» также указывает на риски появления обманутых дольщиков в случае, если суд не примет обеспечительные меры и не «заморозит» на время суда разрешение, которое «Энергия» получила от властей.

Поскольку на руках есть разрешение, у «Энергии» возникает возможность привлекать для строительства объекта денежные средства участников долевого строительства, в т. ч. физических лиц… что может привести к появлению большого числа т. н. «обманутых дольщиков, — высказали свою точку зрения представители «Брусники».

Иск рассматривался сегодня в арбитражном суде. В удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах арбитраж «Бруснике» отказал.

Впрочем, на данный момент Минстрой уже отозвал разрешение на строительство, выданное «Энергии», пишет ЕАН. Судебный процесс призван подтвердить легитимность этого решения.

Параллельно «Энергия» подала собственный иск к Минстрою и администрации Екатеринбурга. Вероятно, застройщик хочет оспорить отзыв разрешения.

Отметим, на этой неделе Законодальное собрание Свердловской области приняло региональный законопроект о реновации, губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании рабочей группы по реализации в регионе механизма комплексного развития территорий. Как рассказывал DK.RU, в рабочую группу вошли 16 человек. Ее возглавил экс-мэр Екатеринбурга, первый заместитель губернатора Александр Высокинский. Его замами станут министр строительства Михаил Волков и вице-губернатор Сергей Швиндт. Из застройщиков в группу включили только представителя компании «Брусника» — руководителя отдела правового сопровождения земельного-имущественных отношений Ольгу Фаизову (по согласованию).

Назадолго до этого «Брусника» совместно с властями Свердловской области подготовила список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации.

Добавим, что обновление жилого фонда стало темой обсуждения на встрече вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, курирующего строительную отрасль, с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и полпредом Владимиром Якушевым. Встреча прошла 19 февраля. Как сообщал DK.RU, в Свердловской области выбрано 11 перспективных площадок для развития. Большинство из них расположены в екатеринбургской агломерации, есть территории в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.