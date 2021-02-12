Сносить и строить. «Брусника» и правительство разработают правила реновации Екатеринбурга

Предполагается, что жильцы смогут влиять на то, будут сносить их дом или нет по программе реновации. Кроме того, власти смогут накладывать ограничения на строительную деятельность компаний.

Власти Свердловской области совместно с компанией «Брусника» составят список изменений, которые необходимо внести в нормативную базу, чтобы запустить в Екатеринбурге программу реновации, пишет 66.ru.

До сих пор нет четкого понимания и правил, как следует расселять и застраивать участки с ветхим и аварийным жилым фондом, а также промышленные площадки. Часто застройщикам приходится самостоятельно договариваться с жильцами о стоимости квартир при расселении аварийных домов.

Предполагается, что под реновацию могут попасть следующие дома: построенные «в период индустриального домостроения по типовым проектам», дома с высокой степенью износа крыши, стен или фундамента, дома, в которых слишком дорогой капремонт, здания, которые находятся в «ограниченно работоспособном состоянии» и дома, в которых нет тех или иных централизованных инженерных систем. Более точные характеристики должны будут прописать региональные власти.

Руководитель по продукту «Брусники» Дмитрий Ступин рассказал:

Застройщики готовы заходить в проекты реновации, но раньше делали это с настороженностью из-за сложной и громоздкой процедуры выкупа квартир. Теперь процесс станет юридически проще и прозрачнее. При этом закон не даст карт-бланша на зачистку целых микрорайонов и возведение на их месте примитивного и дешевого жилья. Наоборот, фокус сместится на замещение старого жилфонда внутри города. Вместо этого появится соразмерная человеку комфортная застройка.

Важно отметить, что собственники квартир сами смогут принимать решение, стоит ли включать их дом в программы реновации территорий или нет. Предполагается, что для внесения объекта в проект комплексного развития территорий, 2/3 собственников должны будут проголосовать «за». В этом случае девелопер обязан будет выкупить квартиры по рыночной стоимости или предоставить равноценное жилье. Критерии рыночной стоимости и равноценности также должны будут установить региональные власти. Чтобы исключить дом из границ застройки, достаточно голосов 1/3 жильцов.

Застройщики, которые будут заниматься реновацией, должны будут соблюдать ограничения, их региональные власти сейчас также обсуждают. Например, предполагается, что базовая этажность новостроек составит 9 этажей, при этом строить высотные доминанты не запрещается.

Также региональные власти смогут влиять на внешний облик зданий, определять территории для парков, регулировать строительство новых детских садов, школ и других социальных объектов.

Как рассказывал DK.RU, в 2018 г. стало известно, что пилотными территориями для реновации в Екатеринбурге выбрали микрорайон Заречный и ЖБИ. В Генеральном плане развития Екатеринбурга до 2035 г. также говорится о реновации в центре, в микрорайонах, Восточный, Втузгородок, Уралмаш, Эльмаш, Комсомольский, Уктус Левобережный и Правобережный, Вторчермет, Совхозная и Академический.

Конкретные улицы, которые подвергнут перестройке, известны лишь в нескольких микрорайонах. Так, в районе Втузгородка будет снесено старое жилье в квартале ул. Блюхера — Раевского — Комвузовская — Студенческая. В микрорайоне Восточный под реновацию пойдет территория в границах пер. Базовый — Сибирского тракта — улицы Яламова. Существенные изменения ждут Уралмаш: здесь муниципальные власти намерены снести все индивидуальные жилые дома в восточной части микрорайона.

Как сообщал DK.RU, на данный момент идет реновация Цыганского поселка в район Автовокзала — это одна из главных строительных площадок города в ближайшие несколько лет. Большую стройку уже развернули «Атомстройкомплекс». В границах улиц Фурманова — Чкалова — Волгоградской и Московской жилые комплексы также возводят: «Брусника», «Компания РегионИнвест», связанное с «Обществом Малышева, 73» и ЕКБ-Строй-Инвест.