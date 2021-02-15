Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.02
73,93
89,60
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге меняются главы районов

Об отставке Вячеслав Мишарин сообщил Алексею Орлову во время объезда района
Об отставке Вячеслав Мишарин сообщил Алексею Орлову во время объезда района. Иллюстрация: Админстрация Чкаловского района

В Екатеринбурге свои посты покидают руководители крупнейших районов. Постоянных глав нет уже в трех администрациях, новые работают в статусе временно исполняющих обязанности.

#ОТСТАВКИ#НОВОСТИ

Свой пост покинул глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин. На сайте районной администрации указано, что исполняющим обязанности руководителя администрации стал Евгений Шипицын. Сам Вячеслав Мишарин рассказал Ura.ru, что подал в отставку в связи с выходом на пенсию и сообщил о своем решении новому главе Екатеринбурга Алексею Орлову две недели назад. Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.

Отметим, что в статусе и.о. работают еще два руководителя районных администраций Екатеринбурга. Ранее от должности был отстранен глава Кировского района Александр Лошаков. В ноябре 2020 г. сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района и дома у некоторых ее сотрудников. После этого главу района и руководителя районного ДЭУ Сергея Худякова доставили в свердловское УФСБ для допроса. Оба позже были отпущены под обязательство явки. Речь шла о возможных нарушениях при строительстве и ремонте дорог: по версии силовиков, строители получали контракты, но не выполняли ремонты дорог и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов и передавали их чиновникам, писал DK.RU. Сейчас исполняющим обязанности главы района является Сергей Визелко, замглавы администрации Кировского района по вопросам экономики и строительства

В январе 2021 г. заявление об увольнении по собственному желанию написал Андрей Курочкин, руководивший администрацией Железнодорожного района более четырех лет. Официальную причину отставки Курочкина в мэрии не называют. По некоторым данным, чиновник мог написать заявление из-за недовольства вышестоящего руководства качеством уборки улиц. В настоящее время исполняющей обязанности главы Железнодорожного района является заместитель руководителя администрации Лилия Белоблоцкая, сообщал DK.RU.

Напомним, накануне стало известно и о других кадровых перестановках в муниципалитете. Так, на должность заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам мэра Екатеринбурга назначен Андрей Корюков. На этот пост он перешел из правительства Свердловской области.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Ашана» не будет. Стали известны якорные арендаторы ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК«Ашана» не будет. Стали известны якорные арендаторы ТРЦ «Veer Mall», который строит УГМК
  • «Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»«Унаследовал долги». Сын Валерия Заводова ответит за банкротство «Уралтрансбанка»
  • Деньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменитьДеньги люди ценят больше времени, и это неправильно. Вот как все изменить
  • «Вышли не за Навального, а против бедности». Главное заблуждение власти и оппозиции«Вышли не за Навального, а против бедности». Главное заблуждение власти и оппозиции
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.