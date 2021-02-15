В Екатеринбурге меняются главы районов

В Екатеринбурге свои посты покидают руководители крупнейших районов. Постоянных глав нет уже в трех администрациях, новые работают в статусе временно исполняющих обязанности.

Свой пост покинул глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин. На сайте районной администрации указано, что исполняющим обязанности руководителя администрации стал Евгений Шипицын. Сам Вячеслав Мишарин рассказал Ura.ru, что подал в отставку в связи с выходом на пенсию и сообщил о своем решении новому главе Екатеринбурга Алексею Орлову две недели назад. Кто займет вакантную должность, пока неизвестно.

Отметим, что в статусе и.о. работают еще два руководителя районных администраций Екатеринбурга. Ранее от должности был отстранен глава Кировского района Александр Лошаков. В ноябре 2020 г. сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района и дома у некоторых ее сотрудников. После этого главу района и руководителя районного ДЭУ Сергея Худякова доставили в свердловское УФСБ для допроса. Оба позже были отпущены под обязательство явки. Речь шла о возможных нарушениях при строительстве и ремонте дорог: по версии силовиков, строители получали контракты, но не выполняли ремонты дорог и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов и передавали их чиновникам, писал DK.RU. Сейчас исполняющим обязанности главы района является Сергей Визелко, замглавы администрации Кировского района по вопросам экономики и строительства

В январе 2021 г. заявление об увольнении по собственному желанию написал Андрей Курочкин, руководивший администрацией Железнодорожного района более четырех лет. Официальную причину отставки Курочкина в мэрии не называют. По некоторым данным, чиновник мог написать заявление из-за недовольства вышестоящего руководства качеством уборки улиц. В настоящее время исполняющей обязанности главы Железнодорожного района является заместитель руководителя администрации Лилия Белоблоцкая, сообщал DK.RU.

Напомним, накануне стало известно и о других кадровых перестановках в муниципалитете. Так, на должность заместителя по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам мэра Екатеринбурга назначен Андрей Корюков. На этот пост он перешел из правительства Свердловской области.