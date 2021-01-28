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В Екатеринбурге ушел в отставку глава Железнодорожного района

Андрей Курочкин
Андрей Курочкин. Иллюстрация: Сайт администрации Железнодорожного района

Андрей Курочкин, руководивший администрацией Железнодорожного района более четырех лет, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Врио главы уже известен.

#ОТСТАВКИ#НОВОСТИ

Информацию об отставке Андрея Курочкина подтвердили в пресс-службе мэрии. Там же рассказали, что временно исполняющей обязанности главы Железнодорожного района назначена заместитель руководителя администрации Лилия Белоблоцкая, cообщает ЕАН. Окончательно нового главу района назначат после того, как в Екатеринбурге утвердят мэра. Как писал DK.RU, сейчас на это место претендуют более 40 человек, конкурс на должность состоится 1 февраля, окончательную кандидатуру утвердят депутаты гордумы 9 февраля.

Андрей Курочкин пришел в мэрию из бизнеса: в 2002 г. он занял должность председателя комитета по потребительскому рынку администрации Железнодорожного района. В 2012 г. стал заместителем главы администрации района. В начале в его ведении были вопросы потребительского рынка, затем он курировал жилищный сектор и коммунальное хозяйство. В 2016 г. Курочкин возглавил администрацию.

Официальную причину отставки Курочкина не называют. По некоторым данным, чиновник мог написать заявление из-за недовольства вышестоящего руководства качеством уборки улиц. Однако в администрации района эту информацию не подтвердили.

Неделю назад проводилась проверка, [врио мэра Екатеринбурга] Алексей Орлов совершал объезд, никаких замечаний к нам не было, — заявили в пресс-службе Железнодорожного района. 

Напомним, в прошлом году плохая уборка улиц привела к отставке главы Октябрьского района Екатеринбурга Романа Рудометова. Кроме того, в Орджоникидзевском районе были уволены все руководители ДЭУ.

Впрочем, изменения в руководящем составе администраций могут быть связаны и с другими факторами. После ухода Александра Высокинского с поста главы Екатеринбурга мэрию покинул ряд лиц, в числе которых, к примеру, Александр Ковальчик он временно возглавил администрацию Среднеуральска после того, как об отставке по собственному желанию с этой должности заявил Андрей Зашляпин

Автор: Инна Вейн
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