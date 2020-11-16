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Районные управы Екатеринбурга проверят после обысков в Кировской администрации

Районные управы Екатеринбурга проверят после обысков в Кировской администрации
Иллюстрация: ремонтям.рф

На прошлой неделе в Кировской администрации прошли обыски, главу района допросили. Речь о возможных мошеннических схемах при выделении денег на ремонт дорог. Теперь проверят и другие управы.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил контрольно-ревизионному управлению мэрии (КРУ) проверить дорожно-эксплуатационные участки (ДЭУ) в районах города, сообщает источник URA.RU. Это стало реакцией на обыски в администрации Кировского района, поводом для которых, по предварительной информации, могли стать мошеннические схемы, в которых якобы было задействовано местное ДЭУ.

Глава распорядился, чтобы КРУ выборочно проверило районные ДЭУ на предмет возможных нарушений, — поделился инсайдер агентства.

Как сообщал DK.RU, в конце прошлой недели силовики проводили мероприятия в связи с возбужденным уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Речь идет о возможных нарушениях при строительстве и ремонте дорог: по версии силовиков, строители получали контракты, но не выполняли ремонты дорог и прочие задания по благоустройству, а выводили деньги со счетов и передавали их чиновникам. При этом проконтролировать выполнение контракта было сложно — например, деньги направлялись на ямочный ремонт во дворах. По данным Znak.com, речь идет примерно о 20 млн руб.

12 ноября сотрудники ФСБ провели обыски в администрации Кировского района и дома у некоторых ее сотрудников. После этого главу района Александра Лошакова и руководителя ДЭУ Кировского района Сергея Худякова доставили в свердловское УФСБ для допроса. Оба позже были отпущены под обязательство явки. Статус в деле обоих пока не известен.

Между тем, сегодня Александр Лошаков вышел на работу. Об этом сообщили ЕАН в администрации района. В мэрии Екатеринбурга информацию подтвердили.

Сегодня утром он принял участие в аппаратном совещании с главой города в онлайн-режиме. Существует презумпция невиновности, тем более что Лошакова ведь не арестовали, — прокомментировал Анатолий Карманов, пресс-секретарь главы Екатеринбурга. 

Автор: Мария Смирнова
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