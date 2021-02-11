Директор ЦПКиО им. Маяковского прокомментировала свое обвинение в мошенничестве

Екатерина Кейльман, которая с 2019 года возглавляет Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге, заявила, что любые позитивные изменения в парке сопровождаются жалобами в полицию.

Директор ЦПКиО Екатерина Кейльман разместила в своих соцсетях обращение к друзьям и журналистам.

Хочу прокомментировать публикации по поводу моих визитов в полицию. Почти каждое позитивное изменение в парке за прошедший год сопровождалось жалобой в различные структуры. Мне и команде ежемесячно приходится давать объяснения по поводу демонтажа аттракционов, которым 30 лет, обновлению общепита, установки нового колеса обозрения, новой веранды, цветочков, Масленицы в новом формате и по другим изменениям... Такова, к сожалению, обратная сторона работы в парке. Работать в таких условиях непросто, но я и моя команда делаем все, чтобы парк становился лучше! — написала Кейльман в своем инстаграм-аккаунте.

Также она прокомментировала сведения о своем возможном увольнении.

По поводу слухов о моей отставке тоже ничего не могу сказать: у меня договор на три года, пока прошел один… Покинуть место мне никто не предлагал, — сообщила Екатерина и добавила, что ей «хотелось бы больше заниматься непосредственно развитием парка».

Как сообщал DK.RU, накануне Екатерину Кейльман вызвали в отдел полиции №7 Октябрьского района города. Поводом стало заявление бывшего директора ЦПКиО Владимира Черменинова, который возглавлял парк с 2004 по 2015 г. Он обвиняет Екатерину Кейльман в мошенничестве. По его мнению, контракт на установку нового колеса обозрения был заключен с нарушениями, а финансовые итоги проведения мероприятия «Масленица-2020» кажутся подозрительными.

Мои знакомые бизнесмены, которые к ней обратились, сказали, что в 2020 г. она запрашивала около 30 тыс. за место. Я сам в прошлом году посещал Масленицу и произвел свои подсчеты, насчитал около 80 домиков. То есть прибыль должна была получиться в 2 млн 400 тыс. В парке на глаз было около 40 тыс. людей, хотя сама Кейльман говорила о 120 тыс. С каждых десяти тысяч парк зарабатывал миллион. То есть около трех миллионов парк должен был заработать, может, больше. Коммерсант, которая собирала деньги с бизнесменов, отдала парку только 115 тыс. руб., хотя парк должен был только за торговые места получить около 2,5 млн. руб. Это статья «Мошенничество», — пояснил свое заявление Владимир Черменинов.

DK.RU будет следить за развитием ситуации.

Добавим, что после назначения директором ЦПКиО Екатерины Кейльман вновь подняли тему реконструкции парка. Концепцию разрабатывало голландское бюро Svesmi по заказу Acons Group — эта компания строит ЖК Clever Park рядом с ЦПКиО. Общие инвестиции оценивались в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет. Однако в феврале 2021 г. стало известно, что реконструкция может затянуться: из-за сокращения финансирования администрации города не хватает денег, чтобы окончательно сформулировать техзадание для проектирования. Директор парка оценила работы по проектированию в 120 млн руб. При этом некоторая реконструкция в ЦПКиО идет — здесь обновили фудкорт, запустили большой каток, подготовили площадки для проведения различных мероприятий. Эти изменения произошли за счет средств. привлеченных парком. Как рассказывала Екатерина Кейльман, в 2020 г. ЦПКиО получил более 100 млн руб. от бизнеса.