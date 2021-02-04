Глобальной реконструкции ЦПКиО может не случиться. У парка до сих пор нет инвестора

Реконструкцию парка запланировали несколько лет назад и оценили в 1,5 млрд руб. Выполнять работы хотели по договору государственно-частного партнерства. Однако соглашения нет до сих пор.

О том, что екатеринбургскому Центральному парку культуры и отдыха им. Маяковского требуются изменения, говорят уже несколько лет. Первой ласточкой стала смена менеджмента: в январе 2019 года пост директора оставил Роман Шадрин, чье руководство парком вызвало недовольство жителей. В декабре того же года утвердили нового руководителя — ей стала Екатерина Кейльман. Также в 2019 году прошли общественные обсуждения нового облика парка. Как рассказывал DK.RU, концепцию разрабатывало голландское бюро Svesmi по заказу Acons Group — эта компания строит ЖК Clever Park рядом с ЦПКиО. Общие инвестиции оценивались тогда в 2 млрд руб., из них 1,4 млрд руб. должны были внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет. После замечаний граждан проект доработали. Новую презентацию устроили уже в 2020 г. Тогда же руководитель управления культуры администрации города Илья Марков рассказал, что мэрия намерена реализовать схему государственно-частного партнерства или схему инвестиционных отношений для развития парка ЦПКиО. Однако за все это время ни один договор с частным инвестором власти так и не заключили.

В качестве потенциального инвестора чаще других называли Acons Group. Компания еще в 2019 году заявляла о своем интересе к развитию территории, поскольку возводит жилье рядом с парком.

К судьбе ЦПКиО вернулись в феврале 2021 года. В начале февраля комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской гордумы рассмотрела проект СвЖД, затрагивающий ЦПКиО. На этом заседании выяснилось, что к реконструкции парка пока приступить невозможно: из-за сокращения финансирования администрации города не хватает денег, чтобы окончательно сформулировать техзадание для проектирования. Директор парка Екатерина Кейльман оценила работы по проектированию в 120 млн руб.

Илья Марков, курирующий вопрос реконструкции, отметил, что участие в проекте частных инвесторов под вопросом, поскольку до сих пор не разработана модель привлечения частного финансирования.

Была проделана большая работа по поиску правовых механизмов по связи с потенциальным инвестором, но по ряду причин этот вопрос никак не приземлен. То есть сегодня говорить о том, что у парка есть инвестор, не приходится. Да, мы благодарны Acons Group за то, что они оплатили работу проектного бюро, но дальнейшей концессии — схемы участия инвестора в парке нет, — рассказал начальник управления культуры города Илья Марков (цитата по «Ъ»).

По словам представителя администрации, областное правительство также не готово выделить средства на реконструкцию парка.

Мы несколько раз обращались за финансированием в субъект, но получали лишь отказы, — прокомментировал Марков.

Пока единственным инвестором ЦПКиО остается СвЖД: железнодорожники готовы вложить собственные деньги в создание Учебного эспозиционного центра при существующей Детской железной дороге.

Подробнее о проекте читайте здесь: Что железнодорожники сделают с ЦПКиО — рендеры

Впрочем, есть и еще один источник финансирования — деньги, заработанные самим парком. Именно за счет этих средств за последний год в парке реконструировали несколько зон. В частности, здесь обновили фуд-корт и летнюю сцену Театра эстрады, запустили большой каток и подготовили площадки для проведения различных мероприятий. Как рассказывала Екатерина Кейльман, на эти цели привлекли более 100 млн руб. от бизнеса. В текущем году преобразования в парке продолжатся. По словам директора, планируется установить новое колесо обозрения и благоустроить площадку возле него, заменить еще несколько аттракционов, обновить детскую площадку.

Мы решили, что без четкого понимания инвестиций в объеме почти 2 млрд рублей, проще сделать то, что мы можем сделать здесь и сейчас. Но работа над документами должна продолжаться и мы должны будем вместе утвердить техническое задание, — резюмировал Илья Марков.

Если механизм ГЧП в ближайшее время не будет разработан, ЦПКиО так и придется развиваться собственными силами. Отметим, что это руководству вполне удается: во время пандемии, когда развлекательная сфера несла убытки, в парке появился новый ресторан от частного инвестора: Кирилл Шлайен запустил здесь семейное кафе грузинской кухни.

По словам господина Маркова, в этом году решили сосредоточиться на строительстве детской площадки и реконструкции летнего театра эстрады. «Мы решили, что без четкого понимания инвестиций в объеме почти 2 млрд рублей, проще сделать то, что мы можем сделать здесь и сейчас. Но работа над документами должна продолжаться и мы должны будем вместе утвердить техническое задание», — рассказал господин Марков.