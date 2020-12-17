ЦПКиО им. Маяковского в 2020 г. выполнил план по сборам только на 65%

Плановые показатели составляли 84 млн руб. На сегодня парк, который при новом директоре переживает обновление, заработал 55 млн. Руководство рассчитывает увеличить сумму за счет зимних развлечений.

О финансовой ситуации в парке рассказала на пресс-конференции директор ЦПКиО Екатерина Кейльман, которая заняла этот пост год назад.

Мне кажется, парк не должен быть сверхприбыльной организацией. Он должен быть комфортным. И мы стремимся к этому, а не к каким-то потрясающим результатам и KPI по заработку, — отметила Кейльман.

На показателях сыграла свою роль и пандемия, считают в городской администрации.

С учетом ограничительных мер в сфере культуры мы несем убытки серьезные. В ЦПКиО процент сборов приемлемый, — заявил начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков. — Тем более, средства на реконструкцию парка из бюджета не выделялись, город помог лишь с увеличением фонда оплаты труда и с налоговыми отчислениями, чтобы парк более свободно распоряжался собственными средствами. Темпы изменений, которые есть уже сегодня, нас как учредителя очень даже устраивают.

Екатерина Кейльман подтвердила, что реконструкция парка ведется за счет собственных средств и денег спонсоров. В 2020 г. в ЦПКиО построили новый фуд-корт, перенесли старые памятники с главной аллеи, обновили каток — на эти цели привлекли более 100 млн руб. от бизнеса. В следующем году парк также ждут изменения. В частности, запланирована установка нового колеса обозрения с благоустройством территории вокруг него. Старое колесо демонтируют. Также в 2021 г. планируется заменить еще несколько аттракционов и начать строительство нового летнего театра эстрады.

Реконструкция театра эстрады, восстановление открытой площадки — основной проект на 2021 год. Стало ясно, что это актуально сегодня, такой формат сильно изменит программу всех мероприятий парка, — отметила Кейльман.

Как рассказывал DK.RU, главным зимним развлечением ЦПКиО должен стать новый каток. Его залили на территории фан-зоны и дали собственное название — «Северное сияние». Площадь катка составит 12,5 тыс. кв. м.

Это в три раза больше катка, который раньше работал. Аллеи будут свободны для прогулок среди заснеженных елей. Уже строится большой теплый павильон, в нем будет прокат коньков, раздевалка, камеры хранения, кафе, туалеты. Прямо на льду будут стоять фудтраки и кафе, к которым можно подъехать на коньках, — рассказали DK.RU в пресс-службе парка.

Инвестировали в оборудование нового катка, по словам представителей ЦПКиО, 45 млн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что в декабре 2019 г. в парке сменился директор, им стала Екатерина Кейльман, которая ранее работала в компании Tele-club, продюсировала фестивали «Гастроном», «Вилы», «Маяк» и альтернативный День города. С ее приходом в парке анонсировали серьезные изменения. В частности, вновь зашла речь о серьезной реконструкции по проекту голландского бюро Svesmi. Как сообщал DK.RU, проект был выполнен по заказу компании Acons Group, которая возводит по соседству с парком ЖК «Клевер Парк». По словам главы Acons Group Ивана Кузнецова, вложения в реконструкцию парка оцениваются в 2 млрд руб. 1,4 млрд руб. из этой суммы могут внести инвесторы, порядка 600 млн руб. — бюджет.