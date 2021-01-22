«Это провокация». В уральском банке прокомментировали скандал с обысками у топ-менеджеров

Ранее бывшего зампреда «Кольца Урала» Олега Коноплева задержали по делу о мошенничестве. В кредитном учреждении неоднократно отмечали, что не имеют отношения к незаконным финансовым операциям.

В банке «Кольцо Урала» (дочерняя структура металлургического холдинга УГМК) отреагировали на сообщения об обысках в офисе банка из-за участия кредитной организации в незаконных финансовых операциях:

Обыски, о которых написано в публикациях [в СМИ], в помещениях банка не проводились. Распространяемые данные носят провокационный характер и не соответствуют действительности. В связи с этим банк намерен защищать репутацию бренда и интересы клиентов всеми имеющимися законными способами и оставляет за собой право обращения с соответствующими исками к СМИ, разместившими указанные публикации.

Ранее в СМИ появилась информация, что в офисе банка «Кольцо Урала» прошли обыски. Кроме того, сообщалось о следственных мероприятиях дома у директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова и начальника службы безопасности холдинга Белова.

Обыски связывали с расследованием уголовного дела бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова и бывшего заместителя председателя правления «Кольца Урала» Олега Коноплева.

Как рассказывал DK.RU, в сентябре 2020 г. Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Трифонова на два месяца. Обвинение против него выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ, которое базируется в Екатеринбурге. Генерал-майора Трифонова подозревают в получении взятки. Якобы в 2015 г. он способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи банком «Кольцо Урала» кредита в размере 593 млн руб., за что получил 10 млн руб.

В рамках расследования уголовного дела был также задержан экс-начальник отделения екатеринбургского УБЭП Владимир Нечаев. Позже задержали и Олега Коноплева, который ранее занимал должность заместителя председателя регионального банка, сообщал DK.RU.

Причиной для возбуждения дела могло стать кредитное соглашении с УК «Терра» на 593 млн руб. (447 млн руб. из этой суммы предназначались на покупку здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге). Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Из-за этой сделки в 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку она прошла по подложным документам. Инициировал возбуждение дела некий Куба — бывший сотрудник службы безопасности банка.

Банк «Кольцо Урала» неоднократно опровергал свою причастность к незаконной выдаче кредита:

Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки. Упоминаемые в публикациях кредиты были выданы банком заемщикам с соблюдением всех необходимых правил и процедур. Первоначально заемщики признавали свои обязательства перед банком и вносили платежи. Однако после возникновения трудностей с выплатами по кредитам недобросовестные заемщики и их поручители начали предпринимать все возможные, в том числе неправовые, способы уклонения от обязательств.На текущий момент законность кредитного договора ООО УК «Терра» подтверждена в нескольких арбитражных делах судами всех инстанций.

Добавим, в декабре 2020 г. стало известно, что Московский кредитный банк попросил у ФАС разрешения купить 100% акций банка «Кольцо Урала». Сумма сделки не раскрывается, но закрыть ее должны в течение 2021 г.

По состоянию на 01.10.2020 г. по размеру активов «Кольцо Урала» занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России. Активы составляют 40,1 млрд руб. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка.