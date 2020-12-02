Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.12
75,61
91,30
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Минус еще один региональный банк: УГМК продает «Кольцо Урала»

Минус еще один региональный банк: УГМК продает «Кольцо Урала»
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Банк Кольцо Урала, один из старейших региональных банков, входит в состав группы УГМК. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка.

#КОЛЬЦО УРАЛА#НОВОСТИ

Московский кредитный банк попросил у ФАС разрешение купить 100% акций банка «Кольцо Урала». Соответствующее ходатайство направлено в антимонопольную службу.

В пресс-службе УГМК сообщили, что переговоры о сделке велись с начала 2020 г.:

Данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников. В том числе речь идет о корпоративном и потребительском кредитовании, расширении спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов. Условия по действующим договорам клиентов остаются неизменными, интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно.

Сумма сделки не раскрывается. 

«Кольцо Урала» — один из старейших региональных банков, входит в состав группы УГМК. Бенефициарными владельцами банка являются Искандер Махмудов (36,42%), Андрей Козицын (31,45%), Игорь Кудряшкин (16,75%), Андрей Бокарев (9%) и Эдуард Чухлебов  (6,75%).

По состоянию на 01.10.2020 г. по размеру активов «Кольцо Урала» занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России. Активы составляют 40,1 млрд руб. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка.

Основным владельцем Московского кредитного банка (МКБ) является концерн «Россиум» Романа Авдеева. По итогам третьего квартала 2020 г. активы банка составили 2,988 трлн руб.

Добавим, что первые слухи о продаже банка появились в 2019 г., когда началась реорганизация активов «Уральской горно-металлургической компании». Тогда же стало известно о ликвидации общества «УГМК-Холдинг», все активы сконцентрировались в  ОАО «УГМК».

Председатель уральского банковского союза Валентина Муранова рассказывала Ura.ru, что банк потерял статус корпоративного и стал менее интересен холдингу:

Федеральные банки требуют от крупного бизнеса переходить к ним на расчетно-кассовое обслуживание. Чтобы снизить риски, они выдвигают требование: ты берешь у меня кредит, заводи ко мне обороты, чтобы я видел движение средств.

Добавим, что по итогам 2019 г. «Деловой квартал» составлял традиционный рейтинг банков по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей. Среди региональных кредитных учреждений по размеру кредитного портфеля, Банк Кольцо Урала занимал четвертую строчку рейтинга. 

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»«Заберем деньги у богатых и отдадим больным деткам. Не государство, а Робин Гуд какой-то»
  • Михаил Лабковский: «Самоуверенным дебилам прекрасно живется»Михаил Лабковский: «Самоуверенным дебилам прекрасно живется»
  • Андрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академиюАндрей Симановский за 150 млн руб. сделает из заброшенного особняка шахматную академию
  • Александр Аузан: «Сейчас главное слагаемое — персональные данные. Как земля в 14-м веке»Александр Аузан: «Сейчас главное слагаемое — персональные данные. Как земля в 14-м веке»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.