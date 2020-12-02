Минус еще один региональный банк: УГМК продает «Кольцо Урала»

Банк Кольцо Урала, один из старейших региональных банков, входит в состав группы УГМК. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка.

Московский кредитный банк попросил у ФАС разрешение купить 100% акций банка «Кольцо Урала». Соответствующее ходатайство направлено в антимонопольную службу.

В пресс-службе УГМК сообщили, что переговоры о сделке велись с начала 2020 г.:

Данный шаг отвечает стратегическим приоритетам сторон по развитию сотрудничества в части повышения качества комплексного финансового обслуживания для предприятий группы УГМК и их работников. В том числе речь идет о корпоративном и потребительском кредитовании, расширении спектра банковских услуг, а также дальнейшей цифровизации и повышения качества клиентских сервисов. Условия по действующим договорам клиентов остаются неизменными, интеграция информационных систем финансовых учреждений пройдет поэтапно.

Сумма сделки не раскрывается.

«Кольцо Урала» — один из старейших региональных банков, входит в состав группы УГМК. Бенефициарными владельцами банка являются Искандер Махмудов (36,42%), Андрей Козицын (31,45%), Игорь Кудряшкин (16,75%), Андрей Бокарев (9%) и Эдуард Чухлебов (6,75%).

По состоянию на 01.10.2020 г. по размеру активов «Кольцо Урала» занимает 107-е место в рейтинге крупнейших банков России. Активы составляют 40,1 млрд руб. По данным 2ГИС, в Екатеринбурге расположено 14 филиалов банка.

Основным владельцем Московского кредитного банка (МКБ) является концерн «Россиум» Романа Авдеева. По итогам третьего квартала 2020 г. активы банка составили 2,988 трлн руб.

Добавим, что первые слухи о продаже банка появились в 2019 г., когда началась реорганизация активов «Уральской горно-металлургической компании». Тогда же стало известно о ликвидации общества «УГМК-Холдинг», все активы сконцентрировались в ОАО «УГМК».

Председатель уральского банковского союза Валентина Муранова рассказывала Ura.ru, что банк потерял статус корпоративного и стал менее интересен холдингу:

Федеральные банки требуют от крупного бизнеса переходить к ним на расчетно-кассовое обслуживание. Чтобы снизить риски, они выдвигают требование: ты берешь у меня кредит, заводи ко мне обороты, чтобы я видел движение средств.

Добавим, что по итогам 2019 г. «Деловой квартал» составлял традиционный рейтинг банков по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей. Среди региональных кредитных учреждений по размеру кредитного портфеля, Банк Кольцо Урала занимал четвертую строчку рейтинга.