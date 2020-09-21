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Экс-главу УМВД по Екатеринбургу подозревают в получении взятки

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Экс-главу УМВД по Екатеринбургу подозревают в получении взятки
Иллюстрация: ekburg.ru

Генерал-майора полиции Игоря Трифонова, который ранее возглавлял УМВД по Екатеринбургу и МВД Карачаево-Черкесии, арестовали. Эпизод относится к его работе в Екатеринбурге.

#ВЗЯТКИ#НОВОСТИ

Мещанский суд Москвы взял под стражу генерал-майора Игоря Трифонова на два месяца. С 2011 по 2017 гг. он возглавлял УМВД по Екатеринбургу, затем до 2019 руководил МВД по Карачаево-Черкесии. Обвинение против Игоря Трифонова выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ, которое базируется в Екатеринбурге. В рамках расследования уголовного дела был также задержан экс-начальник отделения екатеринбургского УБЭП Владимир Нечаев, сообщает Рен-ТВ.

Эпизод с получением взятки, в котором подозревают генерал-майора, по сведениям источников «Коммерсантъ-Урал», относится к его работе в Екатеринбурге. Якобы в 2015 г. он способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн руб., за что получил 10 млн руб. 

Речь может идти о кредитном соглашении с УК «Терра» на 593 млн руб. (447 млн руб. из этой суммы предназначались на покупку здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге). Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Из-за этой сделки, сообщает «Ъ», в 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку она прошла по подложным документам. Инициировал возбуждение дела некий Куба — сотрудник службы безопасности банка «Кольцо Урала», по сведениям Znak.com в банке он уже не работает.

При этом бывшие коллеги генерала Трифонова в полиции Екатеринбурга в разговоре с изданием охарактеризовали его как работоспособного и честного полицейского, несклонного брать взятки.

Также DK.RU писал о том, что инспектор Уральского управления Ростехнадзора пойдет под суд за взятку. И сообщал о задержании высокопоставленного следователя СУ СКР по Свердловской области Михаила Бусылко, которого также подозревают в получении взятки.

Автор: Анна Хлебникова
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