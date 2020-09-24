Бывшего зампреда уральского банка отправили под арест в Нижний Тагил

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву, обвиняемого в даче взятки. Его отправили под стражу до 16 ноября, сообщает 66.RU. Коноплев будет содержаться в ИК-13 Нижнего Тагила — колонии для бывших сотрудников силовых органов, поскольку, по информации правоохранителей, его жизни может угрожать опасность.

Олега Коноплева задержали 23 сентября сотрудники ФСБ. Он пытался скрыться после того, как в СМИ появилась информация о задержании Игоря Трифонова, экс-начальника УМВД Екатеринбурга, и Владимира Нечаева, бывшего начальника ОЭБиПК городской полиции. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством.

Как ранее писал DK.RU, Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Трифонова на два месяца. С 2011 по 2017 гг. он возглавлял УМВД по Екатеринбургу, затем до 2019 руководил МВД по Карачаево-Черкесии, напоминает агентство ЕАН. Обвинение против Игоря Трифонова выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ, которое базируется в Екатеринбурге. В рамках расследования уголовного дела был также задержан экс-начальник отделения екатеринбургского УБЭП Владимир Нечаев, сообщает Рен-ТВ.

Эпизод с получением взятки, в котором подозревают генерал-майора, относится к его работе в Екатеринбурге. Якобы в 2015 г. он способствовал возбуждению уголовного дела по факту выдачи кредита одним из региональных банков в размере 593 млн руб., за что получил 10 млн руб.

Речь может идти о кредитном соглашении с УК «Терра» на 593 млн руб. (447 млн руб. из этой суммы предназначались на покупку здания площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге). Оставшиеся деньги должны были пойти на реконструкцию здания. Из-за этой сделки в 2015 г. было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, поскольку она прошла по подложным документам. Инициировал возбуждение дела некий Куба — бывший сотрудник службы безопасности банка.

При этом бывшие коллеги генерала Трифонова в полиции Екатеринбурга в разговоре с изданием охарактеризовали его как работоспособного и честного полицейского, несклонного брать взятки.

Отметим, банк «Кольцо Урала» опроверг свою причастность к незаконной выдаче кредита.

Информация о незаконной выдаче кредита Банком Кольцо Урала и участии его незаконном возбуждении уголовного дела не соответствует действительности. Банк в своей деятельности не участвовал в незаконных финансовых операциях и никогда не оплачивал действия правоохранительных органов, в том числе посредством взятки, — заявила Ольга Савичева, начальник управления маркетинга, рекламы и связей с общественностью банка «Кольцо Урала».

Сам Олег Коноплев не работает в банке с 2015 г.