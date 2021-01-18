Экс-глава титановой корпорации лишился акций компании

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин отказался от доли в компании. Ранее он должен был компенсировать корпорации убытки на сумму порядка 1,7 млрд руб.

Михаил Воеводин, возглавлявший «ВСМПО-Ависма» до мая 2020 г., отказался от принадлежащих ему 6,53% компании. Права на эти акции получил основной акционер корпорации Михаил Шелков. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники, уточняя, что сумма сделки составила около 2 млрд руб. Издание отмечает: исходя из капитализации «ВСМПО-Ависма» на Московской бирже в пятницу, 15 января, стоимость доли 6,53% составляла 16 млрд руб. Но Михаил Воеводин владел акциями не напрямую, а через несколько структур — совместно с Шелковым.

Напомним, что осенью 2020 г. начался судебный процесс «ВСМПО-Ависма» против Михаила Воеводина. Акционеры заподозрили его в причинении ущерба на 4 млрд руб. В результате стороны пришли к мировому соглашению, до конца 2020 г. он должен был выплатить корпорации 1,69 млрд руб., писал DK.RU. Выплата была произведена за счет сделки по продаже пакета, отмечает источник РБК.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. до этой сделки 65% акций принадлежало зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

В январе в корпорации в третий раз за год был назначен новый руководитель. Им стал Дмитрий Осипов, возглавлявший «Уралкалий». Прежний руководитель Сергей Степанов покинул пост гендиректора «по личным причинам».