Миллиард к Новому году. Обнародованы условия нового соглашения ВСМПО-Ависма и Воеводина

Суд утвердил новое мировое соглашение между титановой корпорацией и ее экс-директором, с которого акционеры требуют компенсации убытков. Сумма существенно уменьшилась.

Арбитражный суд Свердловской области утвердил новое мировое соглашение между ВСМПО-Ависма и Михаилом Воеводиным. С июля 2009 по май 2020 он занимал пост генерального директора корпорации. Михаил Воеводин был снят с должности по решению акционеров. Его заподозрили в причинении ущерба и сначала требовали компенсировать 4 млрд руб., а затем пришли к мировому соглашению: Воеводин выплатит 1,9 млрд руб., и вопрос на этом будет исчерпан.

В новом мировом соглашении речь идет об 1,69 млрд руб. Как говорится в материалах дела, Михаил Воеводин должен выплатить корпорации эту сумму в качестве возмещения убытков до 31 декабря 2020 г. «путем безналичного перечисления денежных средств».

Ответчик заверяет, что не находится в предбанкротном состоянии, у него отсутствуют признаки неплатежеспособности, он обладает всеми необходимыми ресурсами, необходимыми для надлежащего исполнения мирового соглашения, у ответчика отсутствует налоговая и кредиторская задолженность, которая может воспрепятствовать исполнению настоящего мирового соглашения. Ответчик понимает, что истец полагается на вышеуказанные заверения, которые имеют существенное значение для истца, — говорится в определении об утверждении мирового соглашения.

Также в этом документе есть пункт о прекращении производства по делу.

ВСМПО-Ависма является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

С начала года «ВСМПО-Ависма» испытывает экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов были заморожены или отменены. Весной корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников (всего на предприятии задействовано более 20 тыс. человек). Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную антикризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.