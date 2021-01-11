У титанового гиганта вновь сменился гендиректор

В титановой корпорации ВСМПО-Ависма в очередной раз назначен новый генеральный директор. Уход последнего руководителя связывают с личными причинами.

Корпорацию ВСМПО-Ависма возглавил Дмитрий Осипов. Приказ о его назначении подписан 11 января. Как сообщает пресс-служба корпорации, прежний руководитель Сергей Степанов уходит с поста генерального директора по личным причинам:

В его планах уделять больше времени семье и новорожденной дочери. Сергей Степанов возглавлял Корпорацию ВСМПО-Ависма с июля 2020 г. по январь 2021 г. Его работа выпала на период сокращения заказов от авиастроения, а также была связана с организацией промышленного процесса в условиях эпидемиологических ограничений, — сообщают в ВСМПО-Ависма.

Приход нового руководителя в корпорации связывают с решением основных задач:

Найти и использовать новые возможности для роста, сохранить высокий уровень конкурентоспособности корпорации, обеспечить стабильно высокую стоимость компании для акционеров.

Дмитрий Осипов, фото пресс-службы ВСМПО-Ависма

Дмитрий Осипов родился в 1966 г. в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный университет, по специальности физик. Имеет опыт управления большими химическими и горнодобывающими организациями с листингом в Москве и Лондоне, в том числе семь лет возглавлял публичную компанию «Уралкалий», одного из лидеров мировой калийной промышленности.

«ВСМПО-Ависма» является крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Предприятие базируется в г. Верхняя Салда, являясь градообразующим. 65% акций принадлежит зампредседателя совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — госкорпорации «Ростех».

С начала 2020 г. «ВСМПО-Ависма» испытывала экономические трудности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции. Спрос на комплектующие для самолетов резко упал, часть заказов была заморожена или отменена. Весной корпорация была вынуждена отправить на простой до 1 тыс. сотрудников (всего на предприятии задействовано более 20 тыс. человек). Чтобы не сокращать персонал, предприятие вошло в региональную антикризисную программу, о которой подробно рассказывал DK.RU.

Для рефинансирования текущих кредитов и поддержки деятельности в период экономического спада акционеры «ВСМПО-Ависма» приняли решение выйти на публичный рынок. На Московской Бирже будут размещены облигации компании на 40 млрд руб.

В конце 2020 г. совет директоров предприятия решил не выплачивать дивиденды за 2019 г. Параллельно с этим на «ВСМПО-Ависма» поменялся руководитель. С 2009 г. титановый завод возглавлял Михаил Воеводин. 6 мая 2020 г. совет директоров принял решение о смене топ-менеджера. Временно исполняющим обязанности гендиректора «ВСМПО-Ависма» был назначен Максим Кузюк. Однако после его заявления о возможной приостановке предприятия из-за нехватки заказов, совет директоров подыскал другую кандидатуру. Генеральным директором «ВСМПО-Ависма» назначили Сергея Степанова, который до этого занимал должность вице-президента горно-металлургического холдинга ЕВРАЗ. Приказ о вступлении Степанова в должность подписали 2 июля. При этом начался судебный процесс против прошлого руководителя, Михаила Воеводина. Акционеры заподозрили его в причинении ущерба на 4 млрд руб. В результате стороны пришли к мировому соглашению, до конца 2020 г. он должен был выплатить корпорации 1,9 млрд руб.