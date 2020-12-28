Из мэрии Екатеринбурга уходит первый вице-мэр

«Обещала, что не уйду, пока он сам не уйдет». В администрации города продолжаются кадровые перестановки, запущенные сменой мэра. Свой пост покидает заместитель главы, курировавший пиар-блок.

Заместитель главы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка планирует покинуть свой пост до конца 2020 г.

Я обещала в свое время Александру Геннадьевичу (Высокинскому – прим. ред.), что я не уйду, бросив его, пока он сам не уйдет. Соответственно, я свои обязательства выполнила. Я еще не написала заявление, но буду писать, сегодня, наверное, постараюсь. Жду образцы документов. Думаю, что спокойно передам дела. С одной стороны, мне немного жаль незаконченных проектов, с другой стороны, это был двухлетний изматывающий труд. У меня есть не одно предложение по работе. Я буду их рассматривать после Нового года», — рассказала Екатерина Куземка Znak.com.

Она добавила, что претендента на должность вице-мэра пока нет.

На работу в мэрию Екатерина Куземка пришла в 2019 г., сначала она занимала пост советника главы города, а затем заняла место вице-мэра по внутренней и информполитике. Ранее она была пресс-секретарем общественных приемных Эдуарда Росселя, работала в администрации губернатора Свердловской области, занимала должность первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

На посту вице-мэра Екатеринбурга Екатерина Куземка сменила политолога Анатолия Гагарина, проработавшего в администрации чуть более трех месяцев. Формальным поводом для его увольнения стало якобы владение несколькими частными бизнесами, хотя по закону муниципальным служащим это запрещено. Сам Гагарин тогда пояснял: бизнесы он передал в управление третьему лицу, что не противоречит закону, а все подтверждающие документы были получены. До Гагарина аналогичные вопросы в мэрии курировал Сергей Тушин.

Работа пиар-блока городской администрации часто привлекала внимание надзорных ведомств. Счетная палата обнаружила в работе пиар-блока «множественные нарушения в обращении с бюджетными средствами», свою проверку затем проводила прокуратура Екатеринбурга.

Процесс ротации кадров в мэрии Екатеринбурга началась в декабре 2020 г. после того, как свой пост покинул мэр Александр Высокинский.