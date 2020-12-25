«Для реконструкции нужен 1 млрд». «Маяк» ответил защитникам конструктивистского здания

«Удивляет позиция начинать защищать здания и объявлять их объектами культурного наследия только тогда, когда принято решение о целесообразности сноса здания и получено разрешение».

В корпорации «Маяк» DK.RU подтвердили информацию о готовящемся демонтаже здания на ул. Декабристов, 20 в Екатеринбурге. Ранее о предстоящем сносе бывшего свердловского техникума советской торговли, построенного в 1929 г., сообщили общественники. Архитектор Полина Иванова в своем телеграм-канале написала, что здание собираются снести для строительства двух 25-этажных домов.

Кроме того, стало известно, что представители сообщества «Уральский хронотоп» подали заявление в управление госохраны ОКН на включение здания в перечень объектов культурного наследия. Рассмотрение заявления занимает 90 дней.

Здание принадлежит корпорации «Маяк». Собственник сообщил DK.RU, что планирует приступить к разбору конструкций «в ближайшее время».

Первый литер этого здания, в котором располагался свердловский техникум советской торговли, был построен в 1929 г. Начиная с 1960 г. и вплоть до 1998 г. к зданию были пристроены дополнительные литеры. На протяжении многих лет, в соответствии с новыми требованиями по эксплуатации, здание подвергалось многочисленным переделкам, меняющим его технические характеристики. В 1996 г. часть здания со стороны ул. Белинского была снесена и реконструирована. Вследствие постоянных переделок и изменения внешнего облика здание техникума являлось уже, скорее, прекрасным «новоделом» и никогда не могло быть признано объектом культурного наследия, — считают в «Маяке».

В компании сообщили, что собственнику «приходилось постоянно проводить работы по усилению надземных конструкций. Но все эти решения были временные, и, учитывая срок давности постройки, здание начало разрушаться». Затраты на поддержание объекта обходятся в сумму порядка 50 млн руб. в год. В компании отмечают: чтобы сделать полную реконструкцию здания площадью порядка 11 тыс. кв. м, необходим 1 млрд руб.

Удивляет позиция городских общественников начинать защищать здания и объявлять их объектами культурного наследия только тогда, когда принято решение о целесообразности сноса здания и получено разрешение на снос. Также удивляет избирательность общественников по выбору объекта защиты. Приведем пример: снос здания, построенного в стиле конструктивизма, где располагалось общежитие УрФУ по ул. Коминтерна, 11 (1920 года постройки). Снос этого объекта общественного резонанса не вызвал, в то время как здание на ул.Декабристов, 20, несмотря на многочисленные перестройки его вплоть до 1998 г., общественники посчитали памятником культурного наследия. В Екатеринбурге есть здания и сооружения, которые просто необходимо отнести к памятникам культурного наследия, но, к сожалению, система государственной поддержки для таких объектов пока не существует, — полагают в «Маяке».

В компании сообщили, что утвержденного решения по проекту застройки этой территории еще нет.

Для Екатеринбурга скандальные ситуации со сносом зданий, обладающих признаками культурного наследия, не новы. В начале 2020 г. общественный резонанс вызвал снос здания на ул. Нагорной, 12. Объект был построен в ранний советский период по проекту архитектора Вениамина Соколова — одного из первых представителей уральского конструктивизма, но отстоять его общественникам не удалось. Сейчас они пытаются сохранить еще одно здание на Нагорной — бывший ДК Металлист, который находится на территории завода «Уралкабель» и попал в зону застройки УГМК. Ранее DK.RU подробно описывал, что произошло с баней «Бодрость» на ул. Куйбышева. Объект был одним из самых старых зданий Екатеринбурга, его возвели 90 лет назад по проекту архитектора Смирнова, однако статус памятника архитектуры дом не получил, его снесли.