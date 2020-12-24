Оптимисты поневоле. Российский бизнес экономит на всем подряд, но ждет роста доходов

Руководители компаний адаптировались к новым условиям и отталкиваются от принципа «хуже уже не будет». Но изменения планируют весьма осторожные.

Большинство российских компаний смогли адаптироваться к новым реалиям, но вынуждены экономить, в том числе и на сотрудниках, пишет РБК со ссылкой на опросы топ-менеджеров, проведенных Deloitte и PwC.

Пессимизм руководителей опустился до максимального низкого уровня: многие считают, что в ближайшие месяцы не будет таких же сильных шоков, как в марте, подсчитали в Deloitte. Хотя 39% считают уровень неопределенности высоким, 40% финдиректоров ждут роста доходов, 30% считают, что операционная прибыль вырастет.

Наибольший оптимизм сохраняют финансовые директора в транспортной отрасли (80%), финансовой сфере (67%), промышленности (62%), медицины и здравоохранения (50%), а также в сфере недвижимости и строительства (42%). В этом году также растет сельскохозяйственная отрасль, на фоне взрывного роста интернет-торговли бизнес инвестирует в складскую недвижимость, хотя в сегменте торговой недвижимости ситуация гораздо хуже.

Скупые расходы бюджета затормозят восстановление экономики России

Доходы компании вернутся на докризисный уровень в третьем-четвертом квартале 2020 г. или первом квартале 2021 г. (опрос Deloitte был проведен в августе-сентябре и повторно в ноябре), ожидают 43% опрошенных. 41% респондентов ожидают, что это произойдет во втором – четвертом квартале 2021 г. или позже, у 13% компаний выручка уже восстановилась.

Главными рисками для бизнеса сейчас остаются колебания курсов валют, падение деловой активности, снижение спроса, геополитические риски, а также ужесточение государственного регулирования.

Согласно опросу PwC (1001 телефонное интервью с руководителями компаний всех сфер). 81% респондентов считают, что пандемия ухудшила инвестиционный климат в России, хотя 55% представителей крупных компаний и 36% руководителей среднего бизнеса полагают, что он уже восстановился. Малый бизнес настроен пессимистично: 7% считают, что ситуация вернулась к докризисным показателям, 74% думают, что инвестклимат стал хуже.

У трети сотрудников российских компаний в 2020 г. упали доходы. Что ждут в следующем году

Расширять свое дело планируют 31% компаний, 52% этого не планируют, а 10% компаний заявили о сжатии бизнеса — это малые и средние предприниматели.

В 2020 г. 93% крупных компаний провели оптимизацию: 49% пересмотрели отношения с поставщиками, 31% изменили модель управления, 35% собираются выйти на новые рынки и диверсифицировать бизнес.

На фоне коронакризиса бизнес резко сократил инвестиции в сотрудников: если до пандемии в обучение сотрудников инвестировали 64%, то сейчас такие вложения считают перспективными всего 5% опрошенных.

Крупный бизнес все чаще нанимает сотрудников с онлайн-образованием. Что это значит