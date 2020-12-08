Скупые расходы бюджета затормозят восстановление экономики России

Ужесточение бюджетной политики грозит экономике потерей до 2% ВВП, считают экономисты. Восстановление могло бы пройти быстрее, если бы государство тратило больше на преодоление последствие пандемии.

В 2021 г. государственные расходы в России на преодоление последствий пандемии и коронакризиса будут тормозить восстановление экономики, пишет РБК со ссылкой на анализ рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». В 2020 г. бюджетные расходы, которые должны были помочь справиться с пандемией, были ниже, чем в ведущих странах мира, а в 2021-2023 гг. масштабной поддержки экономики через госрасходы не предполагается.

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Переход к бюджетной консолидации может сдержать восстановительный рост российской экономики после, полагают в НКР. В 2021 г. непроцентные расходы бюджета России сократятся на на 2–3% ВВП по сравнению с 2020 г. Такое сокращение может отнять до 1 процентного пункта ВВП от экономического роста в 2021 г., оценивает старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics Евгения Слепцова. По оценкам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, потери могут быть еще выше.

Допустимо сказать, что ужесточение бюджетной политики может обойтись экономике потерей до 2% ВВП, — сказала г-жа Орлова.

Впрочем, в Минфине заявили, что о бюджетной консолидации речи не идет — предусмотрена постепенная нормализация бюджетной политики, а в следующем году антикризисные стимулы превысят 1 п.п. ВВП. За 11 месяцев 2020 г. расходы федерального бюджета выросли на 27% по сравнению с тем же периодом 2019 г., по этому показателю Россия занимает пятое место, опережая все европейские страны, утверждают в Минфине.

Однако стратегия сокращения бюджетных расходов не позволит стимулировать опережающее восстановление в наиболее пострадавших отраслях экономики и быстро преодолеть последствия кризиса, считает управляющий директор группы рейтингов органов власти НКР Андрей Пискунов. Траектория восстановление экономики в следующем году еще не ясна, добавляет Орлова.