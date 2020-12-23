Крупный бизнес все чаще нанимает сотрудников с онлайн-образованием. Что это значит

Малый и средний бизнес настороженно относится к соискателям, которые обучались удаленно. В целом бизнес предпочитает, чтобы такое образование было дополнительным, но есть и обратный тренд.

78,5% опрошенных представителей малого и среднего бизнеса в России не доверяют малому и среднему качеству онлайн-образования, пишет РБК со ссылкой на опрос Института экономики и права технологического университета МИРЭА совместно с московским отделением «Деловой России». При этом 27% компаний за последний год принимали на работу сотрудников, прошедших онлайн-обучение, в том числе 5,4% трудоустроили тех, у кого было только дистанционное образование.

Любопытно, что доверие крупного бизнеса к специалистам с онлайн-образованием выше, чем у МСБ — 62%. Большие компании чаще склонны доверять онлайн-образованию в том случае, если оно у специалиста второе или дополнительное.

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Найм кандидатов с онлайн-образованием чаще всего практикуют компании из сферы ИТ (64%) — они же больше всего доверяют дистанционному обучению (72%). За ними следует сектор финансов и страхования: 29% и 42% соответственно.

Большинство компаний в будущем готовы нанимать специалистов с онлайн-образованием — только 28% не готовы идти на это. Впрочем, 41,1% респондентов согласны на это, если дистанционное образование для соискателя будет вторым или дополнительным.

Меньше всего онлайн-обучение подходит для медиков, инженеров и педагогов, считают опрошенные. Сейчас на репутации онлайн-образования сказываются проблемы в том числе со школьной удаленкой, указывает ректор МИРЭА Станислав Кудж.

Ранее 72% родителей школьников, оказавшихся на удаленном обучении, сказали, что дети во время учебы сильно отвлекаются, а учителя не могут следить за дисциплиной. В итоге школьники со средней и ниже среднего успеваемостью недополучают внимание учителей, «существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению», а дисциплинированные ученики справляются, что приводит к расслоению среди детей, говорилось в опросе центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, созданного на основе НИТУ «МИСиС».