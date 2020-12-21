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У трети сотрудников российских компаний в 2020 г. упали доходы. Что ждут в следующем году

У трети сотрудников российских компаний в 2020 г. упали доходы. Что ждут в следующем году
Иллюстрация: Pixabay.com

Причиной снижения доходов стало как увольнение и переход в отрасли с меньшим доходом, так и сокращение бонусов и зарплат. Но более трети опрошенных заработали в этом году больше, чем в прошлом.

#ЗАРПЛАТА#НОВОСТИ

32% сотрудников российских компаний в этом году потеряли в доходах, пишет РБК со ссылкой на исследование рекрутинговой компании Hays, опросившей почти 5 тыс. работников и работодателей. При этом у 15% респондентов доходы упали более чем на 21%, у 8% сотрудников — на 11-20%, у 9% опрошенных — на 5-10%. 

Причиной падения дохода 19% назвали увольнение по собственному желанию, у 18% сократили зарплату, 14% сотрудников урезали бонус, еще 11% перешли на новое место работы с меньшим доходом.

 
38% респондентов сохранили текущий уровень дохода, 30% смогли даже увеличить заработки — в основном это представители ИТ-отрасли, фармацевтической сферы, медоборудования и консалтинга. 

Для сравнения: в прошлом году о падении доходов заявили только 7% респондентов, 58% увеличили свои заработки. 

Сейчас 59% опрошенных ожидают, что в следующем году их доходы вырастут, 33% считают, что они останутся на таком же уровне, 8% настроены пессимистично и ожидают дальнейшего падения — в 2019 г. снижения доходов не ждал никто.

 
Среди работодателей в этом году зарплаты сотрудникам подняли 34% опрошенных — против 74% годом ранее. 42% сохранили действующий уровень доходов, 24% пришлось пойти на снижение зарплат. 
 
Президент Владимир Путин 17 декабря на пресс-конференции говорил, что средняя зарплата по итогам 2020 г. должна вырасти примерно на 1,5% — и просил граждан не сердиться, если этот показатель не соответствует их ощущениям, с которыми они сталкиваются в реальной жизни. Падение реальных доходов при этом будет на уровне около 3%.
Автор: Андрей Пермяков
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