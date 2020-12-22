В Екатеринбурге появился еще один доставщик продуктов из гипер- и супермаркетов

Доставку продуктов запустила компания Delivery Club, которая до этого доставляла только готовую еду из ресторанов города. Аналогичные службы стартовали во всех миллионниках России.

Как сообщает пресс-служба компании, в общей сложности доставка продуктов появилась в 21 городе страны.

На нашей платформе представлен не только широкий ассортимент товаров, но и все основные типы доставки, присутствующие на российском рынке: экспресс-доставка из дарк-сторов за 15 минут (около 1,5 тыс. товаров), быстрая доставка за 30-40 минут из продуктовых сетей и сервисов (более 5 тыс. товаров), доставка от двух часов в течение дня при заказе утром или на следующий день (15-40 тыс. товаров, — рассказали DK.RU в пресс-службе и добавили, что в зависимости от конкретной сети магазинов заказы доставляют либо собственные курьеры компании, либо курьеры сервисов-партнеров.

Сегодня к Delivery Club подключено около 2500 магазинов разных сетей — «Магнит», «Дикси», «Верный», «Вкусвилл» и др.

Заказ можно сделать через приложение и сайт сервиса. Потребителям предлагают товары из продовольственных сетей, магазинов косметики, товаров для животных и аптек.

Как писал DK.RU в октябре, Екатеринбург вошел в топ-3 российских городов, которые показали наибольший рост рынка доставки продуктов. Количество онлайн-заказов продуктов на дом увеличилось более чем в 15 раз по сравнению с началом 2020 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что рынок доставки продуктов в Екатеринбурге очень интересен игрокам. В городе уже работает СберМаркет, доставка из магазинов METRO, ЖизньМарт и Гипербола. Также на рынок выходит сеть «Утконос».

Владимир Юртаев, долгое время развивавший на Урале сети Дикси, «Магнит» и X5 Retail Group, прогнозировал, что доставку продуктов в ближайшие месяцы запустят все крупнейшие игроки.