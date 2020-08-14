«Россия идет по европейскому пути: здесь купил мясо, там — хлеб, и все в одной локации»

Владимир Юртаев, экс-заместитель исполнительного директора макрорегион «Урал» Дикси, бывший директор по развитию и запуску торговой сети «Магнит» на Урале, экс-заместитель директора по развитию/директор по строительству, реконструкции и запуску X5 Retail Group:

— В начале года у всех основных игроков продуктового ритейла были амбициозные планы по завоеванию доли на рынке. Но весна 2020 г. серьезно изменила их планы. Причем речь идет как о крупнейших игроках, так и о небольших региональных сетях.

Еще в марте-апреле, когда не было понятно, что происходит, многие торговые сети остановили развитие или внесли корректировки в план, кто-то притормозил активный рост. Чуть позже для основных игроков стало понятно, что период коронавируса и ограничений — ни что иное, как кризис, а кризис — время возможностей. Главное, что изменилось, — снизился спрос на коммерческую недвижимость.

Объективно конкуренция за удачные локации в Екатеринбурге всегда была серьезная: два-три конкурента претендовали на удачное помещение, притом что с каждым годом удачных свободных площадей оставалось все меньше и меньше.

Не будем забывать, что на удачные локации охоту ведут не только продуктовые ритейлеры, но и рестораны с кафе, так что на рынке действительно был дефицит качественных коммерческих площадей.

Во время пандемии часть магазинов одежды, ресторанов, баров, салонов красоты ушли с рынка: кто-то не пережил закрытия из-за ограничений, у кого-то не было финансовой подушки, чтобы переждать кризис. В то время как у магазинов у дома был рост товарооборота.

К тому же продуктовые супермаркеты и магазины у дома в период самоизоляции получили растущий объем потребления: покупательский трафик снизился, но при этом чек увеличился у всех сетей минимум на 20%, так как люди стали готовить еду дома, не ходили в рестораны и кафе. В результате у сетей выросла выручка, объемы продаж, соответственно, стала выше прибыль, и многие сети решили занять освободившиеся площади в удачных местах.

При этом низкий спрос на коммерческую недвижимость позволил занять дорогие локации за адекватные деньги. Пандемия в данной ситуации сыграла на руку торговым сетям, потому что у них появился веский аргумент для снижения арендных платежей.

Крупные торговые центры на несколько месяцев фактически вымерли, а, как мы знаем, во многих ТРЦ есть гипермаркеты. Конечно, трафик в такие магазины сильно сократился, и адекватные собственники пошли на скидки.

Форматы

Еще одна тенденция, которую пандемия только усилила, — лидерство одних форматов и вымирание других. В последние годы много говорили о скорой смерти гипермаркетов, но тут я согласен лишь отчасти. Если мы говорим о больших отдельно стоящих магазинах, таких, как «Лента», например, то они растут от года к году.

Гипермаркеты в торговых центрах начали умирать, это правда. Раньше считалось, что главным трафикообразующим звеном в ТРЦ является якорный продуктовый магазин, но на сегодняшний день это правило стало менее актуальным.

Я сам как покупатель очень редко сегодня бываю в крупных магазинах и все чаще хожу в магазин рядом с домом. Это, кстати, тренд, который давно развивается и будет актуальным в ближайшие годы.

Россия в плане продуктового ритейла идет по европейскому пути, когда развиваются магазины у дома, а также монопродуктовые магазины. То есть ты вышел из дома, зашел в одну торговую точку, купил там свежее молоко и масло, в другом магазине мясо, в третьем — хлеб или сыр и все это находится в одной локации.

Но и формат магазина у дома серьезно изменился за последние годы. Например, в новых магазинах торговой сети «Пятерочка» появляются зоны с кофе и свежевыжатым соком. Все больше в продуктовых магазинах будет фреша: фруктов и овощей, а также продуктов, которые можно быстро приготовить, или уже готовой еды.

В каком-то смысле продуктовые магазинчики станут конкурировать с кофейнями: они также будут предлагать кофе с собой, горячую выпечку, блюда собственного производства.

На мой взгляд, в ближайшее время торговые сети начнут формировать товарную матрицу магазина в зависимости от месторасположения, локации. Например, в центре города, в премиальных жилых комплексах на полке нужны дорогое вино и дорогой сыр, а в поселке — не факт.

Поведение покупателей

Несмотря на все экономические потрясения, средний чек в продуктовых магазинах в период самоизоляции вырос минимум на 20%. Хотя население, конечно, отказалось от дорогих и маржинальных товаров и ушло в сторону дешевого продукта.

На этом фоне конкуренция между ритейлерами становится жестче и жестче, в ход идут маркетинговые приемы, такие, как акции и распродажи. Но красные ценники — это не столько про экономику, сколько про психологию. Все любят делать выгодные покупки.

Также в пандемию серьезно выросла доставка. До пандемии интернет-торговля для сетей была неэффективной, поскольку объемы продаж были небольшими, так что что основные игроки в это направление особенно не вкладывались. Коронавирус просто не оставил им выбора и заставил пойти по этому пути.

Показателем того, что наш ритейл не готов к новой реальности, были сроки доставки в марте-апреле этого года. Когда режим самоизоляции только объявили, ожидание доставки продуктов доходило до недели, а в среднем приходилось ждать три дня. То есть магазины были не готовы к такому шквалу онлайн-заказов.

Сейчас в нишу доставки продуктов зашло много игроков, причем это и продуктовые магазины, и сервисы по доставке товаров.

Однозначно все крупнейшие игроки будут тестировать собственную доставку, но это требует больших вложений. Вопрос в том, насколько дальше она будет востребована? Думаю, люди отчасти привыкнут заказывать продукты домой, так как это удобно и экономит уйму времени.

Если говорить о Свердловской области, локальных игроков осталось мало. У них всех есть свои амбиции, но, думаю, многим было бы интересно продать свою сеть — при условии интересного коммерческого предложения от федеральных сетей.

В любом случае, все игроки — и местные, и федеральные — заслуживают уважения. Потому что в последние годы произошло много изменений, в результате чего на рынке остались только сильные: все слабые либо обанкротились, либо были поглощены другими сетями.