На рынок продуктового ритейла Екатеринбурга выходят новые игроки

Скоро на екатеринбургском рынке заработает один из крупнейших продуктовых интернет-магазинов в России — «Утконос». Как сообщили DK.RU в компании, они уже ищут поставщиков и готовятся к открытию. Правда, точные даты пока не называют.

Мы рассматриваем выход на рынок Екатеринбурга, как одного из крупных городов. Точной даты открытия фулфилмент-центра пока нет, — сообщил DK.RU Дэнни Перекальски, генеральный директор Утконос ОНЛАЙН.

Первые розничные магазины «Утконос» открыл в 2002 г., а в 2006 г. стал первой сетью в России, начавшей продавать продукты через интернет. Сейчас ритейлер работает в Москве и Московской области, Туле, Калуге и Твери. В онлайн-магазине представлено 40 тыс. товаров, в компании работают 3700 сотрудников. При этом «Утконос» не сотрудничает с посредниками и сам доставляет заказы (бесплатно — при заказе от 2 тыс. руб.).

До 2020 г. «Утконос» был лидером рынка онлайн-торговли, но теперь уступает «СберМаркету» и «Перекрестку».

Очевидно, что «Утконос» начал региональную экспансию благодаря коронакризису, который подтолкнул развитие рынка интернет-торговли. Тем более, в регионах этот сегмент представлен очень слабо.

Я не знаю ни одного прибыльного интернет-магазина в области продуктов питания. Кроме разве что «Утконоса» в Москве (но и сейчас, по открытым данным, его чистый убыток в 2019 г. вырос в 2,2 раза). Эти магазины либо еле-еле дышали, либо были убыточны, — рассказывал DK.RU президент торговой сети «Елисей» Александр Оглоблин.

Сам «Елисей» воспользоваться всплеском интереса к онлайн не успел, признался Оглоблин, но начал развивать собственную услугу «Доставка по-соседски» — покупатель может заказать по телефону нужные продукты, и их доставят бесплатно при сумме заказа от 1,5 тыс. руб.

Когда люди стали бояться выходить на улицу, интернет-торговля в области доставки продуктов питания очень хорошо выстрелила. И здесь мы оказались не в первых рядах. Но мы сначала сделали упрощенную версию — «доставку по-соседски»: человек может позвонить в магазин в радиусе 500-1000 м от своего дома, продиктовать, что ему нужно и получить эти продукты на дом. Сейчас готовим интернет-платформу. Хоть и с опозданием, но запустим и посмотрим, что из этого выйдет.

Вместе с тем, в сентябре в ТЦ «Комсомолл» в Екатеринбурге открылся продуктовый дискаунтер «Доброцена», который больше похож на склад или оптовый рынок середины 90-х, рассказывает Е1.RU. Там почти нет полок, дорогих холодильных установок, а большая часть товаров выложена прямо на деревянных паллетах.

Представитель «Доброцена» Василий Синецкий рассказал изданию, что благодаря плотной работе с поставщиками магазину удается снизить наценку на товар в 2,5-3 раза по сравнению с другими сетями. К середине 2021 г., сообщил Синецкий, в Екатеринбурге откроется еще десять магазинов «Доброцены» — все они расположатся удаленно от центра, это будут либо собственные точки, либо магазины по франшизе. Планируется, что при франшизе инвестиции составят 15 млн руб. в каждый магазин.

Как рассказывал DK.RU Владимир Юртаев, долгое время развивавший на Урале сети Дикси, «Магнит» и X5 Retail Group, несмотря на все экономические потрясения средний чек в продуктовых магазинах в период самоизоляции вырос минимум на 20%. При этом население отказалось от дорогих и маржинальных товаров и ушло в сторону дешевого продукта. На этом фоне конкуренция между ритейлерами стала жестче, в ход идут маркетинговые приемы, такие, как акции и распродажи.

Также в пандемию серьезно выросла доставка, констатирует эксперт.

До пандемии интернет-торговля для сетей была неэффективной, поскольку объемы продаж были небольшими, так что основные игроки в это направление особенно не вкладывались. Коронавирус просто не оставил им выбора и заставил пойти по этому пути. Однозначно все крупнейшие игроки будут тестировать собственную доставку, но это требует больших вложений.

Владимир Юртаев отмечает, что коронакризис обозначил еще одну тенденцию: популярность гипермаркетов снижается, люди все чаще выбирают магазины у дома.